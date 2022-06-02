輕鬆解決香港蝸居的各種痛點　Pricerite實惠推全能家品系列SOHO NOVO

【特約報道】Pricerite實惠一直推陳出新，隨着時代發展而引進不同的多元化產品，適時滿足顧客需要。因此，最近獨家發售全能家品系列SOHO NOVO，以靈活思維及高性價比為原則，迎合香港家居環境需要。例如有見香港不少家庭的居住環境狹窄，便設計出不同容量的有轆蓋儲物箱、床下收納袋及塑膠組合層架，提升蝸居的收納空間。受疫情所限，很多人需要Work From Home及在家煮食，便推出多款實用貼心的中式易潔鑊及易潔湯煲；連清潔劑系列、垃圾桶等家居清潔都照顧周到。

從字面上看，SOHO是一種新的生活概念，代表自由、彈性而實用的生活和工作方式；NOVO源於拉丁語，意思是創新、年輕。SOHO NOVO致力透過創新靈活的設計，迎合多元及多變的生活需要；透過靈活實用且優質的家居收納、家居清潔及家居煮食用品等，針對香港家庭各種需要，輕鬆解決家居疑難，提升各位生活質素。發揚着Pricerite實惠「We CARE」的企業核心價值，用心關懷香港市民！

家居煮食 Eat At Home之選

SOHO NOVO雙耳中式易潔鑊連蓋 32cm（電磁爐適用） $149（原價$339）

SOHO NOVO響水煲3L/5L $119起（原價$159起）

SOHO NOVO雙耳易潔湯煲連蓋 24cm（電磁爐適用） $149（原價$269）

家居衞生 抗疫潔淨之選

SOHO NOVO塑膠窄身兩用垃圾桶25L $99（原價$166）

SOHO NOVO特濃縮清潔劑系列1000ml 紅色/藍色/綠色 $19（原價$25）

SOHO NOVO吸濕器 590ml (3個裝) $45/3件（原價$22/件）

家居收納 蝸居儲物之選

SOHO NOVO水立方塑膠有轆蓋儲物箱37L/57L/100L/35L透明 $158/2件起（原價$89.9起）

SOHO NOVO 床下收納袋 白色 $29.9（原價$35）

SOHO NOVO四層/五層塑膠組合層架 (細/大) 奶茶色 會員價 $129起（原價$159起）

家居寢具 安心睡眠之選

SOHO NOVO油柑葉木棉/薰衣草/磁力決明子健康枕、蕎麥/決明子/竹碳/木棉保健枕 均一價$98（原價$159）

SOHO NOVO全棉淨色方巾/面巾/浴巾 同款同色買一送一（原價$14起）

SOHO NOVO 3摺梳化床 正價75折（原價$799起）