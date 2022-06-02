馭鮫記︱戲裏戲外同樣暖男！任嘉倫自爆早婚人氣不跌反升

港台電視31現正熱播由迪麗熱巴以及任嘉倫主演的劇集《馭鮫記》，該劇於內地播放時贏盡口碑，尤其迪麗熱巴飾演的半仙半妖御靈師「紀雲禾」，與任嘉倫飾演的鮫人「長意」，互相牽引下，開啟了一段既虐心又淒美的的人妖戀，相當浪漫。

現實中，任嘉倫亦是圈中出名「暖男」，一步一腳印，慢慢攀上事業高峰，獲不少女粉絲追捧，但他從沒隱瞞自己早婚的事實，他於2017年憑《大唐榮耀》開始走紅，大家都對他的感情生活甚有興趣，而任嘉倫無懼損失女粉，2018年坦白公開已婚，並且雙喜臨門有家庭新成員，雖然此舉令他失去了一些「女粉」的支持，但有更多人因為欣賞他率直兼「有膊頭」，對自己所愛的人負責任，而成為他的粉絲，令任嘉倫的人氣不減反升，愈來愈紅。

除了大方公開另一半，任嘉倫於內地工作，永遠婚戒不離手，亦是「加分」的其中一個指標，除此之外，拍攝綜藝節目，亦常看到他與女嘉賓保持禮貌的距離，難怪屢次被網友大讚是「已婚男士的榜樣」，更有粉絲曾留言「一開始喜歡任嘉倫是因為他的顏值和演技，後來是被他台前幕後的人品征服」，足證任嘉倫的魅力，絕對是由內至外，深得人心。

想睇任嘉倫與迪麗熱巴的精彩演出，記得2022年6月1日至29 日，晚上8時半，港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）收睇喇！