十八年後︱譚凱琪陳山聰偷情斬纜　竟意外撞死人

無綫熱播劇《十八年後的終極告白2.0》昨晚播出第三集，Angus（譚俊彥飾）懷疑老婆Queenie（譚凱琪飾）外面有情夫，及從沈越（龔嘉欣飾）口中得知老婆懷疑他有外遇。Angus夫婦互相猜度，Angus其後在supplement樽內意外找到Queenie收埋的第二部手機，裏面只有一個電話號碼。Angus不想Queenie知道他發現手機，偷偷將手機放回，Queenie又要偷偷取走手機，2人鬥智鬥力，劇力緊張。

Queenie發覺supplement內手機擺位不同，知道老公開始懷疑她，於是找情夫Jason（陳山聰飾）商量，Jason再次提出分手，Queenie要求3千萬分手費，Jason只肯給予3百萬，Queenie激動地颷車，揚言一齊死，卻意外撞到路邊一名孕婦社工李秋霞，成為劇中第一個死者。Jason着手下善後，叫Queenie先行離開，當無事發生。

與此同時，Jason的懷孕太太Joyce（趙希洛飾）在家跌倒不幸流產，腹中胎兒不保，令Joyce和Jason傷心難過。警方調查撞死人不顧而去的車禍，找到一段閉路電視重要線索，上門找到Queenie 。