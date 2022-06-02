飲恨舞台劇劇后︱黃智雯：睇人攞獎都開心！

藝人黃智雯（Mandy）憑《超自然之戀》首次提名第30屆香港舞台劇的最佳女主角（喜劇/鬧劇），昨晚（1日）舉行頒獎禮，但最終空手而回。Mandy剛由內地拍畢劇集《隱娘》返港：「套劇之前預計6月初先拍完，但提早咗煞科，好開心可以趕得切出席呢個頒獎禮，今次係我第一次提名舞台劇女主角，心情好興奮，我開心到瞓唔着，我一直好恨出席呢個頒獎禮，無論做頒獎嘉賓或者表演嘉賓都好，今次可以成為座上客覺得好榮幸，今年好多舞台劇前輩同我一齊提名，作為新丁我好開心。」

Mandy稱對獲獎與否沒有壓力：「個心情係享受個騷，就算睇人攞獎都開心。（冇爭視后咁緊張？）心情唔同，我喺舞台劇方面好新，而提名嘅對手都係出色演員，所以我係又驚又喜，攞獎只係Bouns。」她坦言一直想多演舞台劇，她在提名的舞台劇中飾演機械人，既要模仿機械人動作，又要跳舞及講法文，跟對手更有不少親密接觸，挑戰不少，她稱該劇公演時正值疫情期間，欣賞的人數有限，故希望有機會重演。

Mandy透露稍後要補拍劇集《隱門》的戲份，七月就再開拍新劇。講到拍攝《隱娘》，她開心可以跟中港台三地藝人合作，包括楊謹華、秦嵐及譚俊彥，機會難得，大家在拍攝以外不時會交流養生及Keep Fit心得：「我都好期待劇集快啲播出，我喺香港從來冇正式拍過古裝，今次係第一部，我喺內地演古裝，返到香港變番現代人，覺得自己好似穿越咁。」

而潘燦良亦有出席頒獎禮，提到他有份演出的劇集《冥冥之中》最近開播，他稱也有捧場：「導演叫我記得睇第一集，唔好太遲睇，原本我個角色係第21集先出場，因為導演喺剪接方面做咗啲安排，所以我第一集一開始就出場，都幾驚喜。」但對於不少網友指不明白劇集內容，他坦言：「我當初都花咗好長時間去理解個劇本，唔係咁簡單，因為有好多唔同維度，要花好多時間去理解，唔係用開腦嘅觀眾要花好多心機去睇。（擔唔擔心觀眾會棄劇影響收視？）相信唔同劇有自己嘅觀眾群，觀眾會揀自己鍾意嘅口味去睇，咁樣都好正常有啲鍾意思考嘅觀眾可能好陶醉，睇一次唔夠要睇多幾次添！」