【很想要吧！】受歡迎扭蛋飾物新版登場

飾物縱然買得再多，都總係覺得唔夠，遇上心儀款式，更是愛不釋手。別以為只有閃令令的設計才受歡迎，只要夠特別，一樣得人心。日本扭蛋公司KitanClub（奇譚俱樂部）推出的「飯糰戒指」系列相當受歡迎，推完一彈又一彈，最近就推出第5彈，搞笑程度更進一步升級！

這次推出的新款，告別了常見的三角飯糰造型，取而代之是圓圓的飯糰，分別有三文魚和三文魚子飯糰、炒飯飯糰、紅豆飯糰、金槍魚腌蘿蔔飯糰及鰻魚飯糰等，設計逼真，真是聽着也有一點點餓。戒指的指環採用了開口式設計，可調節指環圈的大小，每款扭價是400日圓（約HK$25），同時推出盲盒款，每盒440日圓（約HK$27）。

除了「飯糰戒指」，品牌的另一招牌作「飾物扭蛋」的新一彈亦同時登場，由十字繡設計師大図まこと氏設計的「像素手錶手帶」迎來了第二彈，以像素圖的方式設計出的各款手錶以橡膠製成，防水又毋須換電，可調整大小，適合手腕約16-18厘米的人士，不過只是一條純純的手帶，一共有7款，具備不同風格，每款300日圓（約HK$18）。咁得意，不知道有沒有人會花4萬元去日本扭下蛋呢？