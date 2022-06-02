【聲明全文】尊尼特普：重獲人生　安芭赫德：女權倒退

荷里活前夫婦尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）互控誹謗官司以男方大勝結束，雙方其後發出聲明，全文如下。

安芭赫德：

我今天的失望難以用言語形容。即使有如山的鐵證還是不足以對抗我前夫過強的力量、影響力與控制力，令我心碎。

我為這個判決帶給其他女人的意義，更為失望。這是一個倒退。它逆轉時光，回到當一個女人發聲會被公開侮蔑與羞辱的年代。它令到應該認真對待女性被暴力對待的看法，受到挫敗。

我相信尊尼的律師成功讓陪審團忽視言論自由這個核心議題，以及不顧那些讓我們在英國審訊勝出的確鑿證據。

我為輸掉官司感到傷心。但我更傷心的是，我似乎失去我以為作為美國人擁有的權利—就是可以自由與公開發言。

尊尼特普：

6年前，我的人生，我孩子的人生，我最親近的人的人生，以及那些很多、很多年來支持與相信我的人的人生，永遠被改變了。

只在一眨眼之間。

虛假、非常嚴重與刑事的指控，透過傳媒向我襲來，引發無盡的憎恨言論，即使我從來沒有被刑事檢控。在一納秒內，消息已經傳遍全球兩次，對我人生與事業有沖擊性的影響。

6年後，陪審團讓我重獲人生。我心悅誠服。

我是經過審慎的考慮，才決定展開這場官司，清楚知道我面對法律上的難關有多高，以及無可避免地會讓全世界窺探我的生活。

從一開始，打這場官司的目的就是揭露真相，無論結果如何。去講真相，是我對我孩子以及所有繼續支持我的人的交代。我為終於達成這個目的感到平安自在。

我現在與過去都被來自全世界的巨量關愛、支持與善意所包圍。我希望我對揭露真相的追求，可以幫助其他人，包括那些與我境況相同的男人與女人，而那些支持他們的人永遠不要放棄。我亦希望法庭與傳媒，可以回到證實有罪前是清白的定位。

我想感謝法官、陪審團、法庭人員、警長為到達這一刻犧牲的私人時間，也想感謝我勤勞與從不動搖的法律團隊，他們出色地幫助我公開真相。

最美好的尚未來臨，新一章終於開始。

Veritas numquam perit（拉丁文：真相長存）

真相長存。