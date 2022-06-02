十年磨出一對Boring鞋

Nike今年50周年有好多搞作，最近與紐約藝術家Tom Sachs合作推出研究時間長達10年的NikeCraft「General Purpose Shoe」，主打簡單普通且無聊。相信有關注開的鞋頭們都知道Tom Sachs與Nike有一對話題之作「Mars Yard 2.5」還未推出市場發售，讓大家等到頸都長，今次雙方交出的功課是否又能止到癮呢？雖然有好多人都認為鞋如宣傳Slogan一樣Boring，不過在設計師的光芒加持之下，已經可以想像到又會引起一陣搶鞋熱潮。

無聊鞋是萬用波鞋

設計師Tom Sachs提到這對是為「特別的人打造的普通鞋」，是花了多年時間製作盡可能簡單的波鞋。這款波鞋的設計核心在於適合大家在不同場合穿着，是一款低調的萬用波鞋。對比超高人氣的太空鞋「Mars Yard Shoe」，這對的定位就是日常生活中着用。鞋款採用Eva泡綿中底與全黑Waffle鞋底，鞋面為柔和的白色網面加上鞋舌與鞋踭處的藍色繫帶，這個配色來自於 Tom Sachs Studio團隊的新制服顏色，穿上後彷彿能成為他們的一員。General Purpose Shoe將於6月10日在nikecraft.com上發售，大家記得Mark實日期喇！

天價「Mars Yard Shoe」

有關注波鞋的人都知道Tom Sachs是NASA迷，最出名的「Mars Yard Shoe」就是以太空為靈感創造。第1代只限量生產200對，有價無市被炒至天價不足為奇，但接下來推出的外觀不變只是改變一些物料的第2代，在二手市場上買賣的升幅實在誇張。原本只需要200美元，如今在波鞋買賣平台StockX上已經升到20,000美元左右。除了設計波鞋出名外，其實Tom Sachs更是一名當代裝置藝術家，平時經常使用快餐店作為創作靈感，最近他便利用Tiffany包裝打造 McDonald's套餐，薯條、可樂、麥樂雞全部用上Tiffany最Signature的顏色包裝計。