【#娛樂Hashtag】揭與陳偉琪緋聞真相　方紹聰搞喊利穎怡嗌感恩

藝人方紹聰（奶仔）入行12年浮浮沉沉，試過要做唔同嘅兼職嚟維持生計，佢喺新一集繽FUN星網節目《#娛樂Hashtag》，向主播謝嘉琪分享曾經同朋友開洗衣店：「聽落好似做老闆，但其實我會做埋職員，我只係創造就業畀自己。」但奶仔未有感到氣餒，反而認為有呢啲經驗可以令佢更圓滿同立體，非常樂觀！

講到兩次上娛樂頭條嘅經歷，當中第一次係因為拍攝劇集《特技人》一場畀火燒嘅戲份惹熱議，奶仔表示當初係佢毛遂自薦親身上陣：「見其他同劇演員付出咁多，我都想為部劇付出多啲。」結果由一開始講好只係試吓燒手臂，到最後燒埋背部，火勢之大連奶仔都始料不及。

而另一次則因為同「咪神」陳偉琪放狗而傳緋聞，奶仔笑言：「點解大家睇到放狗事件會覺得係我追佢，點解唔係佢追我先？」並澄清同對方只係朋友。

至於另一位名字同奶仔扯上關係嘅女藝人，竟然係已為人妻嘅「東張女神」利穎怡，奶仔解釋拍網上節目《約女Yama嗲》嗰陣，最多人睇嗰集就係利穎怡做嘉賓：「嗰集佢喊，當時我唔係好識做主持，佢又可能比較認真，所以有啲激動。」佢表示好多網友睇完好激動，為利穎怡抱不平：「但都開心嘅，我成日話可以拍《野外步出》其中一個原因，都要多謝利穎怡！」至於唔少網友好奇嘅身高，以及有指奶仔初入行唔係想做演員嘅傳聞，就要睇今集《#娛樂Hashtag》先揭曉喇！