現場音樂助興　菜餚更美味

去餐廳吃飯，大多會播放合適的音樂，讓客人在優雅輕鬆的環境下用餐，有些餐廳會請來DJ或樂隊現場表演，在醉人的樂曲下，相信食物會更好吃，用餐氣氛更熾熱。

現場音樂表演

放工後和朋友啤一啤，壓力全消。堅尼地城的GRAIN設有24個啤酒及雞尾酒龍頭，源源不絕的手工啤配美食，令人胃口大開。餐廳經常在不同日子舉辦活動，為客人帶來新鮮感。於6月9日及6月23日晚上7時至9時，餐廳會舉行現場音樂表演，邊聽音樂邊享受美酒佳餚，觥籌交錯好不熱鬧。

爵士音樂會

初夏的晚上，偶然帶涼風，在戶外聚餐也是不錯。香港美利酒店花園的Cotton Tree Terrace於6月至7月指定日子的晩上6時至10時，推出夏日戶外爵士音樂節。酒店邀請了多位本地音樂家和樂隊表演，當中包括擅長即興表演的 Carpio Brothers、曲風活潑輕快的OnPoint Band和歌藝高超的Ela Alegre等音樂家演出，餐廳為客人供應小食、意大利薄餅和各式主菜，入場券包1杯迎賓氣酒酒，於戶外花園聆聽音樂，分外有氣氛。

周末日間演奏

周末難得放假，瞓醒嘆早午餐最是寫意。尖沙咀HUE Dining於6月11日至26日的逢星期六和日的香檳周末早午餐和下午茶套餐的時段，會有色士風現場爵士二重奏的表演。香檳周末早午餐會供應分享前菜、1道主菜和1道甜品，菜式包括豬腩肉配阿根廷青醬、水牛芝子配帶子和凱撒沙律等前菜，主菜有香煎鱸魚、烤法國雞胸、羊架或澳洲和牛腹肉扒等，甜品有焦香開心果檸檬凝乳、伯爵茶慕絲、斑蘭蛋糕或黑森林朱古力蛋糕，加指定價錢可暢飲指定香檳、餐廳和雞尾酒。下午茶套餐則有多款鹹甜美點，如牛肉他他配香梨、火腿炸丸子、紅桑子忌廉和朱古力拖肥撻時，邊吃邊聽現場演奏的爵士樂，風光明媚最是寫意暢快。

DJ助興

除了現場音樂表演，專業DJ也能為現場炒熱氣氛。鰂魚涌飲食熱點The Sixteenth由6月11日、7月2日和8月3日，於旗下餐廳La Favorita、Honjokko和 TMK Funk and Rolls推出SUPERBRUNCH菜單配2小時的香檳無限暢飲，意大利餐廳La Favorita享用意式薄切生牛肉、松露闊扁麵和香煎和牛等菜式，日本餐廳Honjokko則有時令刺身、壽司、卷物和生蠔等，至於TMK Funk and Rolls有招牌手卷、丼飯等美食，大家可盡情暢飲指定香檳、餐酒或清酒。用餐後客人稍移玉步到戶外露台花園Tempo Tempo繼續參加派對，現場會有DJ打碟，客人於3小時內邊聽音樂，邊暢飲指定雞尾酒、啤酒、汽水或其他飲料，很有節日慶典的感覺。