靈敢侶情：快速方便的老麵種

《做出鬆軟的麵包秘訣》第六篇，我們來看一款很方便、時間短，適合沒時間等十多、二十多小時的朋友——Pâte Fermentée（老麵種）。

「老麵種」的預備方法十分簡單︰從已揉好、但未開始初發的麵糰中取一小塊出來，儲存，然後在下次做麵包時加到麵糰裏。因此，老麵種並沒有指定材料和分量，但必定不可以有容易變壞的食材，如雞蛋、牛奶、乳酪，或會影響麵筋結構的食材，如乾果和果仁。

儲存方面，如翌日便使用，可放到碗內、碗包保鮮紙並於紙上刺十多個小孔、置室溫。若隔天才使用，建議置雪櫃去減慢酵母的活躍度，否則，置室溫的話會令麵種變酸，結果令麵包也變酸。當然，如果你喜歡吃酸種麵包，室溫算是不錯的選擇。

麵種和麵糰的比例方面，其實沒有特定的數字，可以是麵糰總重量的30至50%。即是說，假如你的麵糰重400克，你的老麵種可以重120至200克。個人經驗之談，如想使用老麵種，你最好懂得計數，知道在使用時需要在原食譜中減去多少酵母，因為若用多了，麵包有機會變乾，用少了，發酵時間會變長，但若你每天、或隔天都做同一款麵包，則不用計太多都可以直接使用。

老麵種除了方便，亦可為主麵糰的麵筋增加韌力，跟前幾篇講到的 Biga（意大利麵種）相似，適合暫未能掌握到揉麵糰的技巧、但又想做出發得高的麵包的朋友使用；假如選擇室溫儲存，更能豐富麵包的香氣和味道。因此，歐洲有不少烘焙店都會使老麵種︰由阿婆一代開始，一小塊、一小塊地切出來。他們相信，即使對面街的店使用相同食譜和材料，這塊老麵種便能令自家麵包的味道變得獨特。

下一篇，我會繼續跟大家介紹麵種，請留意逢星期四的《靈敢侶情》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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