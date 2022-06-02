「飛」常新例！專家解構無人機令

《小型無人機令》實施後，令250g以下「甲一類」輕巧無人機的人氣急升！（互聯網）

剛於6月生效的《小型無人機令》，涵蓋重量超過250g的「甲二類」機款，即此類無人機和玩家都需先到民航處網頁註冊；至於250g以下的「甲一類」機款則獲豁免，自然更受歡迎。為了讓一眾航拍玩家了解《小型無人機令》，今次請來專業航拍導師兼香港無人機航拍會創會人Lock Sir，深入淺出地進行解構。

《小型無人機令》新例知多啲

三大類型

新例將無人機分為3類，重量250g以下屬「甲一類」，毋須向民航處註冊，限飛高度100呎、限速每小時20公里。重量250g至7kg屬「甲二類」，無人機及操作者都要註冊，限飛高度300呎、限速每小時50公里，14歲以下要有年滿18歲人士陪同才能操作。至於機重7kg但不超過25kg以上則屬「乙類」，操作必須事先獲得民航處許可。

註冊有法

民航處已推出「SUA一站通」平台（網址：esua.cad.gov.hk），讓市民透過網站或手機App註冊。成為遙控駕駛員要附上身份證及3個月住址證明，Lock Sir指一星期左右便會收到電子證書。至於註冊無人機要填寫品牌、型號、序列號等資料，成功申請後會收到註冊標籤，方便貼於機身。此外，為了讓公眾順利過渡，新例設有6個月寬限期。

注意高度

一如過往無人機的操作時間只限白晝，Lock Sir提醒高度限制由土地表面或水面開始計算，站於大廈天台或山頂放飛可能已經觸犯法例。另外，新例下無人機要保持在視線範圍內，由於穿越機要戴上眼罩，所以玩時要有朋友從旁目視。他又提醒，「甲一類」及「甲二類」暫時毋須購買保險，2023年6月前民航處會再作檢視。

業界建議

Lock Sir認為只要設定好無人機的限飛高度及距離，市民便不用擔心犯法，反而是註冊需時，某程度會打擊玩家的興致。他強調新例對商業用戶是好事，因為如今毋須再為每一項工作登記。「期望日後能放寬高度限制，例如『甲二類』買了保險的話可以再飛高一點。建議民航處將來能劃出區域供人練習，甚至如外國般建立無人機公園。」