首次夫妻檔吸金︱謝安琪同車邊個係大婆？張繼聰咁樣答...

藝人張繼聰與太太謝安琪（Kay），今日（2日）首次以夫妻檔出席汽車品牌活動，活動上素來愛車如命的張繼聰，當被Kay質問到人生中車是佔多大比重時，他即淡定回答：「只係小部分啫，我大部分都係奉獻晒畀家庭。」談到是否因報酬吸引才打動到以夫婦檔出席，他説：「其實一直都有人邀請，甚至成家一齊出席，睇緣分囉，今次咁啱係講環保車，同我哋生活都幾近所以出席。（重金禮聘？）我只可以講物超所值。（會買電動電單車？）我太多車喇，同埋我老婆依家喺隔籬，唔好問我呢啲問題，哈哈。」

Kay表示自己也是愛車之人，她説：「不過我就專注啲，通常揸慣一部，泊位會得心應手啲，我鍾意揸車嘅程度係會接完朋友食飯，再送佢返屋企。」問到會否因駕駛問題而嗌交，阿聰即搶答：「我哋好和平嘅，多數都係我揸嘅，佢會同小朋友玩，冇人理我，我自己都好享受，尤其去外地自駕遊。（車同太太間邊個係大婆？）諗都唔使諗呀，佢係主人！」他指Kay駕駛技術也不俗，亦感謝Kay經常接他放工，笑稱通常會壓制自己唔出聲。Kay則坦言因老公揸車叻而對他加分：「揸車情緒、安全、快速到目的地，而且又會照顧乘客，唔係個個都做到。」

Kay將於8月與方皓玟開騷，正開始籌備中：「自己12月開過個唱，但同其他人合作就好耐冇試過，我哋有一齊拍戲但冇同場，不過喺健身室遇過。」而阿聰亦會於10月開騷，他說：「本身係4月開，不過都未宣傳就已經疫情，嚟緊要拍埋套電影先。」