本日日本：全新時尚酒店　進駐「小京都」金澤　

星野集團旗下主打平價及時尚住宿的酒店品牌OMO，最近有新酒店OMO5 金澤片町進駐日本首屈一指的美食城市石川縣金澤市。酒店樓高6層，所在的市中心片町鄰近觀光景點兼六園及21世紀美術館，提供 101間客房，分別有6種房型，當中可以容納最多5位住客的「OMO House」設有廚房，住客可在酒店附近的超市購買食材，一展廚藝。另外有放有大梳化及兩個洗臉盆的「Superior Room」及設有書桌及舒適工作空間的「Double Room」等選擇。而酒店的餐廳亦夠睇頭，於OMO Café可享用到「加賀棒茶」與「麵麩燴飯」，使用江戶時代金澤人就喜歡食用的棒茶和麵麩，風味獨特。 不可錯過的還有OMO品牌一大特色的「Go-KINJO周邊活動」，除了在酒店1樓設有長闊各約2米的GO-KINJO地圖 介紹周邊好去處之外，更有OMO Ranger帶領的散步團，在專人引路及講解下，讓住客認識當地從江戶時代發展至今的飲食等文化，從而了解金澤片町的獨特魅力。房價每晚14,000日圓（約HK$840）起。

OMO5 金澤片町

地址：石川縣金澤市片町1丁目4番23號

房租：每晚14,000日圓（約HK$840）起