米雪粵劇造型拍攝新片　工作態度令人敬佩

電影《一樣的天空》由四個單元組成，講述香港人的追夢故事，其中一個由侯楚峰導演之單元《梨園荊夢》，是以粵劇為主題，並邀請米雪、石修、林德信演出、謝曉瑩演出兼任粵劇藝術總監，高潤鴻出任粵劇音樂總監。對於今次能參演《一》片，謝曉瑩感到很開心：「大家都好像開始重視粵劇，侯楚峰導演原來做過大量的資料搜集後才聯絡到我們，他在編劇上，以羅家英和汪明荃《德齡與慈禧》的原型，套用在米雪與我的關係上。」

米雪很喜歡粵劇，她對所有粵劇的東西都想參與。米雪看過謝曉瑩主演的粵劇《鎖麟囊》，所以合作拍戲時，謝曉瑩借出自己的私伙戲服給米雪穿戴，又教她粵劇唱做。米雪則教導謝曉瑩如何克服緊張，如何拍出人物性格。

謝曉瑩更視米雪為大前輩，能與她合作感到非常榮幸，米雪很尊重粵劇伶人，很照顧後輩，她還把專業的演戲心得傳授給謝曉瑩，令她感到非常窩心。謝曉瑩還覺得米雪非常漂亮，化了粵劇妝後，眼睛大大，炯炯有神，她謂：「我覺得米雪姐保存了一份少女心，這份心很永恆，她很專業，無論時裝、古裝，都保持高水平，與她合作，令我看到她一絲不苟的工作態度，她是我學習的榜樣。」