彼方美紅H奶新乳神愈戰愈勇

人類社會好現實，你唔努力令自己進步，就會同時代脫節，甚至被社會淘汰。日本寫真女優喺競爭激烈嘅環境下求存，自然明白箇中道理，所以喺出道之後會不斷自我增值，包括努力咁操弗自己，正如今年22歲嘅彼方美紅，可以話係不斷進步，仲好有機會成為新一代寫真界乳神！

努力操弗自己

寫真女優要一舉成名話易唔易，話難唔難，因為身上只要有一個賣點——胸大，就能夠吸引觀眾注意，人氣好易彈起！之但係要令「升」勢持續，人氣唔會回落，就要睇番女優本身嘅造化，例如肯唔肯花功夫令自己變得更具吸引力，擁有一對H Cup大肉彈嘅彼方美紅就成功喺寫真界站穩陣腳。喺2019年出道拍寫真嘅佢，初出道時，青春可人，但面形有少少闊，身形亦較為肥胖，成個肥妹仔咁，但因為一對激凸車頭燈，輕易喺寫真界彈起。之後美紅冇話因為自己有咗人氣而放軟手腳，反而積極健身，希望令自己變靚啲，結果皇天不負有心人，佢成功令塊面瘦削咗，體態亦冇之前咁臃腫，所以喺寫真界算係撈得幾掂。

挑戰性感尺度

值得一提，喺一次訪問中，美紅談及心目中嘅理想職業，原來並唔係寫真女優或影視藝人，而係想做舞台劇演員喎！理由係佢嘅父母都係做呢行，自細就欣賞唔少舞台劇演出，因而產生濃厚興趣，佢亦學過演戲同歌唱技巧，希望有朝一日能夠正式踏上舞台劇台板，甚至可以一家人上台演出！不過，受到疫情影響，美紅嘅舞台劇之路似乎暫時未能如願，所以佢最近專注於寫真拍攝工作，今年第一季就推出咗兩隻寫真碟，演出仲愈嚟愈激，喺最新作品《愛之彼方》入面，佢更加初試SM繩綁滋味，以極具挑逗性嘅演出嚟刺激大家嘅視覺神經，難怪佢嘅人氣可以Keep得咁好啦！