高海寧北上開完工即出埠度假　黃智雯辛苦命返港繼續做

無綫藝人高海寧(高Ling)、黃智雯及譚俊彥(Shaun)上個月還在內地工作，不過現時3位已經分別返港各有各忙。現時正在放假的高Ling，之後要為月尾播出的新劇《童時愛上你》宣傳，故日前已秘密返港，她日前於社交平台上載到中環剪頭髮、行街街的相片。不過她今日乘飛機去其他地方繼續她的開心假期，臨飛前的一晚，更飲了一碗海參、鮑魚大補湯滋潤一下。

至於之前一起於內地拍攝新劇的黃智雯及Shaun亦已返港繼續搏殺，已有5個月沒有見子女、太太的Shaun，完成劇集《十八年後的終極告白2.0》後，即刻與家人一起享受家庭樂。而智雯返港後即為劇集《隱門》補拍餘下的戲份，由古裝人變回時裝人的她接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言覺得現時生活節奏快很多，她謂:「可能喺上面隔離咗一個月，嗰邊生活好規律，每日開工、睇劇本，返到房就休息、做運動、跳舞，依家返到嚟就好似好急速，每日都好多嘢做咁！而且呢套劇好高壓，情緒經常都好波動，所以好大分別。」她又指之前於內地經常於GYM ROOM撞到Shaun，大爆他經常會跑步KEEP FIT。