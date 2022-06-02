陳靜投資經驗豐富：依家留意緊商廈

藝人陳靜（Dada）、廖碧兒及林德信等，下午現身中環海濱出席活動。素有投資經驗的Dada説：「一直有留意市場上唔同嘅新型投資產品。（有投資股票？）股票依家都冇，主要買磚頭，最近都留意緊商廈。（自己有幾多物業？）連埋海外嘅都係5隻手指，住緊嗰度係租嘅。」她指因疫情不能到處走，所以將自住單位放租，再租一個連平台單位住，感覺開揚亦方便做運動。她坦言覺得買磚頭較其他投資穩陣，會繼續朝這方面進發，她說：「係媽咪教嘅，我第一個物業係同家姐夾份。」今年情人節收到大束玫瑰花的她，被問到是否已找到人生最大投資（男朋友），她帶點害羞地回應：「係朋友送嘅，大家誤會啦。（追求者？有機會發展？）我依家係單身。（你擇偶條件？）要善良、愛家人、錫我亦都要錫自己，要出現到先知道，我想如果開始嘅就會係結婚對象。」她表示自己要先結婚才生小朋友。

至於事隔11年，近日終於重返娘家無綫的廖碧兒，表示早前用了6萬多港元買機票回港：「去咗5日乍，原本打算耐啲，因為3年冇見屋企人啦，但到咗溫哥華1日，因為本身要經日本返香港嘅機因為熔斷機制全部停晒，咁啱有航空公司開一班直航機，即刻買飛返香港。」她指有同機有乘客確診，但幸好自己未有中招。她表示正修讀商科碩士課程，希望能對她的紅酒生意有幫助，又稱想再嘗拍劇滋味，會好享受拍劇的機會，歡迎任何平台找她合作。