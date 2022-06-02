啦啦女郎 火辣戰鬥格

講起美國四仔，有一類角色長做長有，就係次次出場都換上一身性感舞衣嘅啦啦女郎！其實呢一點都唔難理解，做得啦啦女郎都係青春逼人、樣靚身材正嘅後生女，自然係好多男士夢寐以求嘅床上玩伴，正如以下介紹嘅作品，個個啦啦女郎都擺出一副戰鬥格，等閒之輩真係未必頂得住！

大賣青春

美國四仔迷之所以鍾情啦啦隊題材，原因之一係同制服誘惑有關。如果你對啦啦隊嘅制服有幻想，呢套《Cross Eyed Cock Loving Cheerleaders #7》應該啱晒你。片廠Lethal Hardcore一向以製作戀物系列四仔見稱，呢次由Stoney Curtis同Jerry Kovak兩位導演執導，仲搵嚟4位人氣青春脫星演出，包括Blake Blossom、Braylin Bailey、Harley King同Annie Archer演出，反映負責人對呢套作品有幾咁重視。話時話呢間片廠嘅出品一向係零劇情，但一班脫星活力十足又身材火辣，以啦啦女郎形象登場，吸引力就更加大。

心動體驗

對住樣靚身材正嘅索女，有邊個男人唔心動？由Girlfriends Films製作嘅《Cheer Squad Sleepovers #36》，就搵嚟一班活力十足嘅青春脫星，化身啦啦隊美少女，引誘四仔迷投入情慾幻想世界。由於影片屬超人氣四仔系列嘅最新登場作，片廠喺劇情上花咗唔少心思，加埋有Aften Opal、Angel Youngs、Aria Banks等5位靚女助陣，絕對係落足本。故事講述日間係啦啦隊成員嘅一班靚女，入夜後紛紛變身豪放女——有人喺酒吧溝仔，有人約會偷歡多年嘅人夫曳曳，有人更同閨密及其男友嚟個情慾三人行，男觀眾睇到，好難唔心動。

制服誘惑

喺四仔世界入面，你會發現啦啦女郎通常好少跳舞，莫非要為床戰留力？其實就算佢哋唔郁，嗰套啦啦隊制服都已經夠晒誘人，好似呢套由Anal Only炮製嘅《Anal Only Tryouts》，本身係一套以制服誘惑為主題嘅四仔，當中展示嘅啦啦隊制服勁吸睛。影片由人氣四仔男脫星Mike Adriano自編自導自演，夥拍Jillian Janson、Vanessa Vega、Logan Long等美股脫星，賣點除咗有制服誘惑同後門作賽兩大元素外，Mike Adriano喺拍攝上亦相當有心思，大量採用主觀鏡頭拍攝，可以令四仔迷睇得更投入。