星二代林卓錡惡鬥連詩雅師妹　碩士超蓮靠學歷殺出血路

新一屆港姐，昨日（2日）進行首輪面試，今年港姐質素參差，有亮麗星二代林卓錡（前名林鈺洧）、連詩雅索爆師妹邢慧敏，大鬥高學歷、極愛於社交網曬水着的「翻版何超蓮」Bianca，睇頭十足！

《2022香港小姐競選》昨展開第一輪面試，連埋海外視像面試的參加者，約有百多人，約10時起，眾參加者陸續抵達康城港鐵站，並乘坐專車前往將軍澳電視城，之後逐一與傳媒見面，今年港姐參加者年齡偏大，最細17歲得1位，最大27歲的則共有9位，由於賽制是下年2月28日前未滿28歲方可參賽，故她們都是「趕尾班車」一族，有些更是「翻兜」參選，不過，雖年齡較大，但當中都不乏養眼之人，其中以連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）以及「星二代」林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧），比較矚目，身材高瘦的Sharon，氣質與謝婷婷有點相像；林卓錡則穿上低胸白色花裙現身，表現有禮，本身已入行多年的她，問到為何參選港姐時，她表示是朋友推薦她參選，並笑言年紀上是最後一年參選港姐，雖然父親林俊賢不是提名人，但她都有跟對方商量過，並謂：「佢話你想參選就參選啦！」

面對兩位有背景之人，樣子甜美的Bianca則靠高學歷「搶鏡」！擁港大中文系碩士高學歷的她，不笑時的樣貌似超蓮，翻查她的社交網，她自稱是網誌作家、註冊教師和編劇Ｍodel，擁有鄒族血統（荷蘭人後裔），並且極愛網晒比堅尼水着，身材玲瓏浮凸，亦很喜歡松鼠狗，甚有愛心！至於24歲的Robin，斯斯文文，身材的骰，十足翻版胡琳，不過她就說：「冇人話我似邊個明星呀！」相當謙虛！

無綫總經理曾志偉與高層樂易玲受訪，志偉覺得今年佳麗質素平均，有幾位佳麗更相當突出，整體質素比去年好。對於今年參加者有不少是北方佳麗？志偉則表示：「兩樣都有，佢哋好多喺香港住咗好長時間。」對於連詩雅師妹刑慧敏同模特兒公司仍有合約，問志偉何有牴觸？他謂：「我哋唔介意佢有冇合約喺身，我哋係想搵佳麗代表香港，唔係話有合約就一定唔得，選咗先啦，以美貌與智慧去選。（會唔會要求佢哋先解約？）唔會，以前都試過同一啲經理人公司共同擁有一個藝人，有啲人哋間公司13歲就簽返嚟培養，如果要求佢哋解約就唔公平。」