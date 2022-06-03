東方日報C1：全球矚目誹謗官司終落幕　尊尼特普勝訴安芭判賠1.17億

58歲荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）互告誹謗、糾纏個多月的「法庭真人騷」終於落幕，尊尼最終勝訴，安芭被判賠償約1.17億港元。洗脫家暴男污名的尊尼，感謝陪審團令他重獲新生。安芭的指控中只有一項成立，僅獲賠約1,560萬港元，她聞判後欲哭無淚，火速宣布計劃上訴。

經過7人陪審團3天的審議，在全球超過250萬人直播收看下，尊尼與安芭這場「法庭真人騷」在香港時間昨日凌晨3時許，終由尊尼勝訴！這世紀官司的觸發點，源於2018年安芭在《華盛頓郵報》撰文影射尊尼家暴，尊尼律師指她間接提及2016年離婚時作出的指控，尊尼在美國維珍尼亞州入稟提告誹謗並索償5,000萬美元（約3.9億港元），而安芭反控尊尼前律師Adam Waldman受訪時誹謗，故索償1億美元（約7.8億港元）。

官司自4月初在美國維珍尼亞州審理，經過逾20天的攻防，陪審團一致裁定安芭為《華》撰文時，知道自己作出虛假指控，出於惡意，判尊尼獲得1,000萬美元（約7,800萬港元）賠償，再加500萬美元（約3,900萬港元）懲罰性賠償。雖然陪審團判尊尼共獲賠1,500萬美元（約1.17億港元），但根據維珍尼亞州的法律規定，懲罰性賠償上限是35萬美元（約273萬港元），因此尊尼可獲賠償1,035萬美元（約8,073萬港元）。安芭3項指控中只有一項成立，內容為尊尼律師指她於2016年5月聽從律師與公關意見，連同友人對尊尼「設局」與製造「騙局」，屬於誹謗，所以安芭獲賠200萬美元（約1,560萬港元），沒有懲罰性賠償。因此扣數後，安芭最終需向尊尼支付835萬美元（約6,513萬港元）。

勝利宣言「真相長存」

是次審訊只有安芭親自出庭，她聽到判決時面如死灰並低下頭來，一副欲哭無淚的樣子。而尊尼律師團離開法庭時，在法院外守候的尊尼粉絲大聲歡呼拍掌，大叫：「尊尼！尊尼！尊尼！」事先宣揚不會出庭聽審的尊尼，身在英國為結他手好友Jeff Beck的音樂會客串表演，被拍得離開紐卡斯爾一間酒吧時，民眾為他歡呼喝采，他邊行邊與粉絲碰拳與擊掌。終洗脫家暴男之名的尊尼發聲明，稱陪審團令他重獲新生，並指現時心情平靜，感受到全球的愛戴及善意：「6年前，我的人生，我孩子的人生，我最親近的人的人生，以及那些很多年來支持與相信我的人的人生，永遠被改變了。只在一眨眼之間。虛假、非常嚴重與刑事的指控，透過傳媒向我襲來，引發無盡的憎恨言論，即使我從來沒有被刑事檢控。在一納秒內，消息已經傳遍全球兩次，對我人生與事業有衝擊性的影響。6年後，陪審團讓我重獲人生。我心悅誠服。我是經過審慎的考慮，才決定展開這場官司，清楚知道我面對法律上的難關有多高，以及無可避免地會讓全世界窺探我的生活。從一開始，打這場官司的目的就是揭露真相，無論結果如何。」他續指追求「揭露真相」更可以幫助境況跟他相似的人，鼓勵他們不要放棄，也希望傳媒在真相揭露前勿未審先判：「我想感謝法官、陪審團、法庭人員、警長為到達這一刻犧牲的私人時間，也想感謝我勤勞與從不動搖的法律團隊，他們出色地幫助我公開真相。最美好的尚未來臨，新一章終於開始。Veritas numquam perit（拉丁文：真相長存）」

誓上訴反擊

至於安芭聞判後發出聲明，稱判決令她感到無法用言語形容的失望：「即使鐵證如山還是不足以對抗我前夫過強的力量、影響力與控制力，令我心碎。」、「這是一個倒退。它逆轉時光，回到當一個女人發聲會被公開侮蔑與羞辱的年代。」、「我相信尊尼的律師成功讓陪審團忽視言論自由這個核心議題，以及不顧那些讓我們在英國審訊勝出的確鑿證據。我為輸掉官司感到傷心。但我更傷心的是，我似乎失去我以為作為美國人擁有的權利—就是可以自由與公開發言。」而判決後不足10小時，安芭發言人表示安芭已計劃上訴，然而有法律界人士分析，指她要推翻裁決相當困難，因她沒有很好的上訴依據，上訴庭只能在發現法官的決定是嚴重損害陪審團判決的情況下，才能干預判決，並調整因判決造成的經濟損失。

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