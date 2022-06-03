不滿MIRROR騷賣飛安排　前夫狠閂婚姻破裂Page

早幾日爆紅男團MIRROR嘅7月紅館騷以實名制形式經售票網公開發售，即使網站行「分流」措施，可惜仍有大部分「鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）」難以登入買飛，網絡極之擠塞，到晚上9時，37,700張公開發售的門票全部售罄，「成功」激起粉絲不滿。當中集結36萬成員嘅「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」專頁就因此而宣布閂Page，造成迴響！

發起人兼管理員尋晚（2日）於群組發聲明表示，因為對今次MIRROR演唱會之安排感到極度不滿，決定將會於MIRROR演唱會後，永久關閉此關注組。佢痛斥今次個騷出現「死亡floor plan」，似係當鏡粉做「水魚」，因而怒閂專頁。消息出咗半小時，關注組即收到逾千留言力撐谷主，多人留言指今次賣飛手法令人反感，為買飛搞到坐足10個鐘精神折磨，睇嚟MIRROR方面要快啲安撫粉絲情緒，免得事件愈鬧愈大喇。

同時，有網友發現有不法網上賭場利用MIRROR作為招徠，企圖騙取粉絲於該網上賭場增值，換取抽獎機會。該網站抽獎並沒有申請博彩牌，其次光顧網上賭場屬犯法行為，大家切勿以身試法。