股票您問我答：咩係strong hold、牛市股神？股市用語大拆解

劉佩玥Moon雖然有買開股票，不過面對日新月異嘅股市「潮語」，有時都睇到頭都大晒，好學嘅佢唔會放過學新嘢嘅機會，即刻捉住中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco嚟問問先！

Moon：Banco，我見有隻股票升得好勁，但又好快跌返落嚟，啲人係咁提住「short squeeze」同「strong hold」，究竟呢啲字係點解啊？

Banco： 哦！首先教你「short squeeze」係一個市場術語，用嚟形容股價現象。股票其實都係商品嘅一種，價格取決於供應同需求，如果需求大過供應，價格就自然會上升。而「short squeeze」就係需求大於供應好多嘅時候，股價一口氣大幅度拉高，可以升幾倍至幾十倍。

Moon：原來係咁，咁「strong hold」呢？

Banco： 呢個就係股民嘅相應行動，頭先講到需求大過供應，股價就會上升。持貨嘅股民為咗推動股價繼續上升，自然唔會賣貨，因為一賣出就代表供應增加需求下降，影響股價。呢種一直持貨嘅行動，就叫做「strong hold」喇。

Moon：原來係咁，另外呢我又有聽到啲本地啲嘅用語呀，咩叫「返家鄉」呀？「牛市股神」又係乜嘢嚟？

Banco：「返家鄉」係指買完股票之後一段時間股票沉底，之後上升返去買入價，買入價就係「家鄉」喇。另外「牛市股神」就先要解釋咩叫牛市，牛市係指股市上升周期，咁股市升嘅時候，梗係賺錢嘅人多啦，個個都係股神。所以「牛市股神」其實就唔係讚緊人真係股神，而係大升市，根本人人都係股神！

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