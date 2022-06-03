唔使驚！「糉」有一杯消滯飲

又是一年一度的端午節，吃一口應節糉是常規吧！不過無論是鹹糉派還是甜糉派的支持者，都逃不開糯米難消化的「魔咒」，多食幾隻好容易食滯，响呢個時候，消滯茶飲就要隨時候命。

【善用消滯材料】

要論消滯之選，當然是離不開有助解決飽滯問題的材料，最最最簡單就是飲暖水，又或直接飲1小茶匙的陳醋，此外，山楂、烏梅、穀芽、麥芽、陳皮、雞內金、黨參及太子參等都具有消滯的相關功效，不同的搭配都可以，今次就搜羅了幾款中醫推薦消滯食療。

麥芽山楂飲

材料：麥芽5錢、山楂3錢、紅糖10克

做法：

1.先去麥芽的雜質，然後略炒。

2.將山楂炒焦，備用。

3.全部材料放入煲，加兩碗水煲30分鐘即可。

山楂消滯湯

材料：山楂3錢、炒麥芽5錢、炒穀芽5錢、陳皮1角、生薑3片

做法：

1.在煲中加入材料及5碗水。

2.以大火煲煮，水沸後轉文火煲1小時即可。

【消滯水果果汁】

如果不愛喝中藥的茶飲，還可以選擇食水果、飲果汁。不少水果如奇異果、木瓜、菠蘿、香蕉、西柚、橙、士多啤梨等都有消滯效果，亦可以榨成果汁飲用，這次為大家推薦一款營養師推介的消滯果汁，做法簡單又好飲。

消滯果汁

材料：奇異果2個、菠蘿4分之1個、橙1個

做法：

1.先榨橙汁，備用。

2.把奇異果和菠蘿切成塊狀。

3.把所有材料倒進攪拌機，攪至果汁即可。