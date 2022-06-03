女人35歲後要養陰　

【特約報道】夏天出汗很正常，但如果開住冷氣睡覺，睡到半夜竟然一身汗，就很有問題，中醫稱之為「盜汗」。

中醫指，陰加於陽，謂之汗。汗是人體陽氣蒸發津液出於體表而成，正常排汗可滋潤皮膚、調節體溫、陰陽平衡。但若晚上出汗情況較多，入睡後出汗，醒來時汗止，則屬盜汗，傷津液，亦傷氣，這類患者多為「陰虛內熱」體質。「水為陰」，指滋養身體各部分，一旦陰液虛少不足，易有盜汗情況，伴隨出現手腳心熱、心煩、面部發紅發熱、皮膚暗啞、大便乾燥等。生活繁忙、過度疲勞、熬夜、煙酒、情緒波動、鬱怒、思慮，都會消耗體內的陰液；《黃帝內經》記載：「年四十，陰氣自半」，更年期婦女亦較易發生盜汗問題。此外，秋季五行屬金，五臟為肺，陰虛火旺者，盜汗和心火盛等問題會更嚴重。

滋陰的食物有很多，天然的花膠具滋陰作用，可助消除疲勞，而且富膠質及豐富蛋白質，令皮膚更具彈性，女人吃最適合。日常飲食亦可加入百合、雪梨、蜂蜜、木耳及黑豆等滋陰食物，避免進食熱性的食物如羊肉、洋葱及蒜等，否則容易出現虛火旺表現。此外，天氣轉涼，很多人愛喝薑茶暖身，陰虛火旺人士就不能喝，免「火上加火」。陰虛人士平日可多喝滋潤養顏的蜂蜜水，能快速補充體能，滋陰補身、暢通腸胃、有益五臟。教大家煲「菊花蜜糖露」，蜜糖潤腸滋陰；菊花明目清肝熱；山楂降血壓、助消脂，不僅適用陰虛內熱者，一般人也可喝。做法很簡單，將山楂1両及枳實3錢加入5杯水，慢火煲20分鐘。熄火後加入白菊花、金銀花各3錢焗5分鐘，最後加適量蜂蜜即可。

食療以外，按摩穴位也有清熱滋陰作用。位於脛骨後緣，內踝尖上方4指寬處的「三陰交穴」，是肝、脾、腎三經的交會穴，能補三經之陰。每日輕揉此穴一至兩次，每次約五分鐘，堅持下來能起改善作用。

女人35歲後殘得快。30歲後，身心都步入衰老期，陰陽氣血變得虛弱，盜汗只是其中一個表徵，如這個階段再不調理身體，更顯得面容憔悴，加快衰老。女人僅記要滋陰補身，才能輕身不易老。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。