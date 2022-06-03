夏日短袖衫　可愛時尚又百搭

無論男女，夏日穿搭中當然不能錯過經典的短袖衫。短袖的不同面料質地和五花八門的印花，能夠隨意營造大熱的極簡風、街頭塗鴉風或可愛彩繪風。百搭的短袖衫看似簡單，但其實搭配不同單品穿上身之後，氣質也會自然改變，能夠打造出休閒或正裝的搭配。大家可以跟着自己對時尚的理解來搭配，輕鬆穿出個人風格。

搞怪杯麵Tee

杯麵品牌與日本品牌Milk Fed再次合作推出一系列的服裝飾品。整個系列以杯麵包裝為主題，除了杯麵固有的藍色與紅色版本，還加入了柔和的淺粉與淺紫色彩，即時虜獲一大堆少女心。當中最值得入手的當然是短袖Tee，標誌性的印花營造出搞怪氣氛，不過要注意只有一個尺寸。除此之外，還同步推出值得收藏的杯麵鎖匙扣和帆布袋，既實用又可愛。全部單品將在6月4號登錄官網，感興趣就不要錯過。

笑臉迎人Tee

戴了兩年多口罩，現在仍然不能夠在大街上露出笑臉。不過大家可以穿上SMILEY Tee向他人傳遞好心情，bossini與英國品牌SMILEY以Color Up Your Smile為主題，推出一系列笑臉圖案產品，利用色彩繽紛的「微笑」印花圖案，讓大家可以展露笑顏。系列的SMILEY Tee既有簡約黑白色系，也有玩味感的螢光色系，短袖Tee印上塗鴉設計正能量標語及圖案印花，穿上之後充滿街頭活力Feel。而且即日起於門市購買Smiley單品滿HK$800，就可獲贈限量版沙灘巾一條。而在官網購買2件或以上聯乘產品，即可獲贈限量版餐碟，先到先得送完即止。

彩繪氣質Tee

不想感覺太休閒，女士們可以選擇彩繪印花或簡約單色的短袖Tee。這些可以與西裝外套或者西裝褲搭配用作上班裝束，也可以平日搭配氣質短裙、長褲作為約會穿搭。OL最愛的服飾網店Love, Bonito推出的彩繪印花Tee，可成為大家衣櫃百搭必備單品。以柔軟布料打造出圓領與寬鬆輪廓的舒適短袖Tee，Tee上既有比較童趣的彩繪印花，也有比較氣質的水彩印花，適合各種風格。而且由6月3日至12日起，網站登記會員可以享受為期10天的打折活動，想買多幾件就不要錯過今次活動啦！