星級煮意︱鄺潔楹特製糖醋排骨　點先食得健康？

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》又嚟喇！今次邀得生得嬌滴滴嘅「女神」鄺潔楹（Judy）登場，一連兩集為大家推介拿手小菜。別以為Judy樣子省鏡，其實廚藝相當唔錯，加上喺美國讀過書，好多時都要下廚，除咗識整甜品、蛋糕外，原來炮製中、西美食都一樣冇得頂，首集就先炮製廣東菜，仲要係大人細路都冇法抗拒嘅「糖醋排骨」，Judy仲自誇佢嘅製作方法係非常健康，主要係煎炸時間唔會太耐咁話。

材料方面，當然最主要係排骨，如果想食半肥瘦就必定選腩排，另外就要準備薑及葱段。首先煲熱一煲水，當滾起嘅時候放入排骨，連同薑、葱段，再灑少許白胡椒粉及米酒，接着調校至細火炆30分鐘，之後把排骨撈起，並放在器皿以作備用。

當所有備用材料準備就緒就可以起鑊，首先放適量嘅冰糖落去，慢慢會見到啲冰糖開始融化，但切忌唔好太大火，否則會煮燶收場，當見到糖身漸漸變成咖啡色，便可以加入已煮熟嘅排骨，跟住兜一兜，盡量把全部排骨都沾上啡色糖，不過糖醋排骨唔會淨係要個甜味，所以呢個時候落大約一湯匙老抽、一湯匙頭抽，最後再落一個半湯匙醋，基本上調味已齊全，接着要再兜多幾下，等到排骨開始收汁就可以上碟，如果注重賣相嘅話，建議灑葱花喺排骨上面，呢個色香味俱全嘅糖醋排骨就大功告成！如果頭先只掛住睇Judy個靚樣，冇留意到點整唔緊要，快啲入去睇片跟住做啦！