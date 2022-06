由美國男星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)中,美國女星珍妮花康納莉(Jennifer Connelly)飾演上集對白中提及的男主角舊情人,今集她已是單親媽媽,女兒由17歲美國女星Lyliana Wray飾演。

Lyliana其實是執二攤,該角色本來由名氣更大的《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)新西蘭女星Thomasin McKenzie擔任,但她為拍全女班的小本製作《Lost Girls》而推掉大片。Lyliana從影經驗不多,今次是第2次拍戲,第1次是參演2016年的《Maximum Ride》。她亦拍過少數電視劇,於2019年主演重拍版《Are You Afraid of the Dark?》。雖然她在《壯志凌雲:獨行俠》戲份不算多,但每場都是焦點,憑她的青春靚樣,日後應該大把世界!