夏日川之味　開胃暢快

夏天時晴時雨，天氣悶熱又潮濕，胃口有時都差一點。這個時候來點香辛麻辣的川菜，有助提升食欲。近日坊間有新開的川菜廳和新出的川味外賣，更有相當抵的優惠吸客，無論堂食或回家慢慢嘆都無問題，面對一系列的開胃佳餚，辣度十足最是爽。

型格玩味

很多川菜小點的裝潢走傳統樸實路線，近年的川菜館變化甚大，既有走新派路線，設計亦時尚型格。剛於旺角開業的花椒子，以太空元素配搶眼的霓虹燈作設計，提供超過60款川菜。招牌的花椒魚頭鍋，配紅薯粉、蓮藕片等配料，惹味索汁。美蛙魚頭鍋是當地家常菜式，惹味又帶鮮甜。愛雞煲的人可點選湖南辣椒炒雞，吃過雞肉後可加美國肥牛片或西班牙黑毛豬肉片，最後加清湯或啤酒作火鍋湯底，美味過癮。另外還有飄香酸菜鱸魚片、湘味串串、辣子雞丁三寶等菜式。甜品有太空彩虹木桶冰和玫瑰冰粉，即時為味蕾解辣降溫。

1蚊酸菜魚

現時餐飲業競爭激烈，餐廳不時推出優惠吸引客人。荃灣川菜館「悅川」，大廚鄧平師傅是四川人，對當地菜式尢有心得，再加上自己創意，打造多款新派川菜。富貴香鍋海鮮以肉蟹、鮑魚和大蝦等製作，辣中帶鮮。安格斯牛肉豆腐腦是樂山市有名的小食作改良，加上芫荽、大頭菜和乾海椒等，惹味配飯。粉蒸安格斯牛肉粒以粉蒸牛肉作靈感升級，嫩滑多汁。其他還有藤椒清香魚、膠原脆皮豬手、孜然寸骨和大刀風味白肉等選擇。由現時至6月30日，餐廳推出多項優惠，如在星期一至五（公眾假期除外）晚市堂食消費滿指定金額，讚好餐廳社交平台，以及在個人社交平台上傳餐廳食物相片及標註餐廳，可用HK$1於堂食晚市老壇酸菜魚。另外，顧客購買HK$1,000現金優惠券，可額外獲HK$500現金優惠券。

9折川味外賣

天氣炎熱，有時都唔想出門口，最好開住冷氣在家嘆外賣。網上到會專門店豐食FEAST近日新推4至6人的川菜到會套餐，當中包括有夫妻肺片、麻辣口水雞伴皮蛋及粉皮、香燻樟茶鴨、麻辣水煮滑牛肉、乾扁四季豆和葱花翠肉瓜炒飯，由現時至6月20日訂購，會有9折優惠。客人亦可按需要單點麻辣口水雞伴皮蛋及粉皮、香燻樟茶鴨或乾扁四季豆，齊齊和親友在家開餐。