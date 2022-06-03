Urbansphere大氣風範　有容乃大

繼先後發表Skysphere及Grandsphere之後，奧迪(Audi)早前帶來第3款Sphere系列概念作 --Urbansphere。 作為壓軸的Urbansphere，車長5.5米，車闊逾2米，車高近1.78米，不僅是整個Sphere系列，亦是有史以來體形最大的概念車型。3.4米的超長軸距，提供前所未見的車廂空間，加上透過多項創新數碼科技的應用，展示未來豪華出行新體驗。

Audi在車輛照明科技領域向來是引領車壇的先驅，而Urbansphere正是該品牌預示未來車輛照明科技的最佳示範。覆蓋車頭及車尾、由密集像素編排動態3D燈光組成的「Audi光之畫布」數碼動態照明系統，不僅惹人注目，更可與其他道路使用者作訊息交流之用。例如：亮藍燈代表加速中、其一側亮起橙色動態箭嘴燈代表準備轉向或切線、亮起一對色交叉紅燈代表向附近行人發出警示、亮起動態綠光則代表處於充電狀態中。車頭的一塊還備有兩條垂直LED，不止可作低光燈與高光燈使用，還會產生類似Matrix LED的燈效。配合置於車頭兩側、集日間行車燈及動態指揮燈兩大功能的「Audi之眼」數碼照明燈，進一步提升道路安全。

講到燈，不能不提紅地氈燈。當車門打開，車側便會有紅色光束投射到地上，營造出恍如紅地氈般燈光效果。車上還配備自帶人工智能傳感技術的發光雨傘，一方面可作照明路徑之用，它同時又是一個引人注目的器具，特別是在下雨的晚上，人在雨中更加明顯，所配備的人工智能傳感技術，更可在使用者過馬路時，產生有節奏的閃光，提醒來往車輛上的駕駛者。

它跟Grandsphere 一樣，車載Level 4自動駕駛技術及同採用PPE(Premium Platform Electric)底盤平台架構。兩軸之間配備設的能儲存120kWh電能的電池模組，與分別安裝在前及後軸的兩個電馬達及quattro恒久式四輪驅動系統，可輸出高達295kW的功率輸出(即相等於約396hp)及690Nm最大扭力，及擁有達750km(WLTP)的最長續航力。

特大車體、超長軸距，加上玻璃車頂、不設B柱和對開式車門設計、2+2座椅布局，帶來的是極寬敞舒適的車廂空間。車載先進人工智能系統，只要用指尖輕觸，就能喚醒這輛概念車。無論處於手動駕駛狀態，還是第四級自動駕駛，都可將行車及旅程資訊影像橫跨投影在整個車廂前部的投影技術。若要切換投影內容，例如：音樂內容或導航資訊等，只要輕觸設在投影影像下的一個條狀感應器便可。當處於自動駕駛模式時，儀錶板、軚盤及腳踏等設備會自動藏起來，而且前座椅可旋轉至與後座對座。需要時設在後座之間的飲水機及水杯裝置還會自動升起，讓座上客隨時「補水」。

針對後排乘客的乘坐舒適性，一對獨立座椅特別寬敞之餘，靠背最大可傾斜60度，小腿托墊亦會同時伸展。座椅頭枕內藏獨立揚聲器，頭枕後的電動檔板更可左/右移動變成小隔板，營造一個不易受騷擾的豪華頭等艙格局。玻璃車頂附設一塊可翻下變成與車頂垂直90度的透明OLED大屏幕，翻下來使用時，不止可供後座乘客觀賞電影、進行視像會議，需要時還可分割畫面使用。更重要是，該透明屏幕在不使用時，無論有沒有被翻下來，都不會影響乘客觀天空和前方景物。

旅途中乘客亦透過設置在兩前座椅背的獨立觸控小屏幕享受車上的娛樂資訊系統帶來視聽娛樂。小屏幕下方的左右兩側附設眼球追蹤控制器，方便乘客在趟臥的狀態，毋須俯身及直接觸控屏幕，僅需透過眼球左右移動也能操作系統。門板上特設具備手勢識別功能的MMI免觸式控制旋鈕，在座椅完全傾斜的狀態，乘客只需用手隔空做出相應的動作例如扭左或扭右，便可輕鬆作出選擇與調節控制。