大陣仗！陳卓賢獲粉絲大搞10日慈善Show賀牛一

本月9日是MIRROR成員Ian（陳卓賢）29歲生日，他的Fans Club「陳卓賢國際歌迷會」今日（3日）在九龍灣為他舉行生日慈善展覽，為期10日。而在首日已有大批Hellosss（粉絲䁥稱）到場支持。會員Boo表示是次活動由歌迷會自發舉辦，籌備了兩個多月，更表示會將今次籌得的收益捐給9間慈善機構，更透露加拿大和美國的歌迷亦各自為偶像舉辦慈善郵票和畫展籌備。

而提到早前MIRROR演唱會公開發售日，遇上網絡大塞車，惹來鏡粉不滿。Boo稱當日自己花上近7個小時才買到一張，知道有朋友襟了11個鐘也買不到，她表示：「兩場MIRO專場飛未開始賣，仲有機會！」而「我老婆嫁咗畀MIRROR導致婚姻破裂關注組」的谷主亦不滿售票安排，直指自己被當水魚，揚言演唱會後會閂page，吸逾40萬人畀like。不過Boo則認為每間公司有不同考慮，對放有鏡粉揚言脫粉一事，她表示無聽過身邊朋友有此打算，亦冇聽聞有夫婦因此反面。

是次慈善展覽共有7個打卡點，包括「二期大Mon」會不停播放一段Ian20分鐘回顧片段、「搞不懂相展定畫展」、「留一天與你合照拼圖」。另外，現場還有壓幣機和扭蛋機等，其中更包含助養計劃，69位粉絲會助養69隻貓狗一年，非常有意義！