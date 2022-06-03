製造回憶　同老竇過一個獨特宅假期

踏入6月，大家開始為爸爸節籌備驚喜未呢？有無諗過同爹哋來個Staycation呢？不少酒店都相繼推出主題住宿套餐，有為喜歡摸酒杯底嘅爸爸而設嘅無限暢飲酒品，又有和食半自助餐之選，仲有親子及韓風主題的宅度假添，總之就係有得揀！

酒迷爸爸無限暢飲

位於尖東的唯港薈推出「父親節住宿假期」，於父親節假期預訂CLUB客房或套房可享天外天行政酒廊禮遇，於下午3時至晚上6時無限暢飲指定紅白酒、咖啡及茶、精選雞尾酒及無酒精雞尾酒，仲可以盡情品嘗雜錦凍肉、芝士等。行政酒廊由國際級時尚設計師Terence Contran所設計，每日晚上6時至12時對外開放，而預訂主題住宿就可以喺對外開放之前靜享迷人景觀，仲可以一邊享用各款酒餚及特色雞尾酒，同爸爸醺住Chat！現經官網訂房，可享多種優惠，包括客房優先升級、水療禮額、優惠價通宵代客泊車、餐飲服務85折優惠等。入住期間，仲可以免費使用Timeless Lounge，有24小時健身室、游泳池、池畔酒廊及休閒娛樂空間（有桌下足球機、電子遊戲機、桌球等）。想體驗更簡單圓滿？可以預訂埋米芝蓮推介天外天中菜廳於6月17日至19日期間推出的「父親節八道菜晚膳菜譜」（兩位起），有三小碟（冰燒三層肉、乾燒鮮菌紅蜇頭、五香安格斯脆腩片）、菜膽瑤柱燉響螺、蠔皇北菇扣鵝掌、香葱和牛炒香苗等，喜歡高質粵菜的爸爸實歡喜！

大擦時令和食滋味

喜歡和食的爸爸可別錯過沙田帝都酒店推出的「閒悠和食滋味」住宿計劃，於即日至7月31日期間，可入住酒店早前重裝帶來全新裝潢的高級客房，於退房當日可免費享用和食居酒屋YAMA供應的周末半自助午餐，有無限量供應的和風沙律、熱葷、手卷及甜品，每位可享特上精選刺身拼盤一客（愛媛縣中吞拿魚腩、北海道生蠔、挪威三文魚等），鵝肝茶碗蒸蛋及一款自選主菜（有燒龍蝦、燒安格斯肉眼扒、鹿兒島A5和牛壽喜燒等）；而每位爸爸更免費享用指定雞尾酒或無酒精調飲1杯添呢！

親子吃喝玩樂之選

位於尖沙咀的香港百樂酒店趁節日特別推出父親節住宿禮遇，有「愛爸‧愛媽」及「紛享溫馨親子」住宿計劃，前者包一晚高級客房、雙人自助午餐及翌日早餐、免費父親節禮物（百樂小熊及精選紅酒1支）、免費Venture Studios影樓體驗及相片連相架、75折享用酒店自助餐及8折享用單點餐牌，想自助午餐變晚餐亦得，只需額外加幾百元即可，非常窩心！後者則包一晚豪華家庭客戶、兩位成人及1位12歲以下小童的自助午餐及翌日早餐、父親節禮物、影樓體驗連相片及相架，以及卡通床單、3合1搖馬滑梯或飛行棋遊戲地氈、房內氣球裝飾、小廚神工作坊連免費小廚師服飾、兒童設備用品等。

韓風好玩特色體驗

走型格風的The Mira Hong Kong就與韓國觀光公社與及美麗華旅遊合作，由即日起至6月30日推出全新仲夏韓風夢幻住宿系列，有體驗韓風夢幻主題套房、享受韓式「味」力住宿或美顏呵護韓風水療住宿3款獨特旅程。「仲夏韓風夢幻住宿體驗」包一晚韓國主題的Mira套房100、雙人早餐、韓風迎賓禮品、大玩韓國大熱傳統遊戲一次（有機會贏取雙人來回韓國機票）等。「韓式『味』力住宿之旅」包一晚城景客房或升級至韓國主題套房、雙人早餐及客房晚餐等，於晚餐品味一下久違的廣藏市場美食，好似墨魚紫菜飯卷、韓國辛奇煎餅配酸蘿蔔等。至於「韓風水療住宿旅程」則包一晚城景客房或升級入住韓國主題套房、雙人早餐、Guboncho九本草面膜、單人90分鐘韓風水療療程（人參身體護理）及60分鐘人參煥活身體按摩等。入住期間參加位於17樓的韓國大熱傳統遊戲挑戰，更有機會贏取機票，親身到訪韓國呢！