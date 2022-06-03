疑同胡鴻鈞友誼不再！許廷鏗：以為好鞏固嘅關係起咗變化

許廷鏗成為獨立歌手後最近推出第一張自資黑膠唱片《2021》，她近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪時問時，透露專輯原定喺上年推出，但最後因技術問題而延到今年先面世，佢認為咁樣就啱啱好以倒敘形式回顧上年發生嘅事情，佢形容新歌《煽風點火》係2021年各種不安嘅源頭。而問到首歌包含着2021年乜嘢嘅不安？佢直言有諗過唔再音樂：「我嘅不安來自我有好多嘢都唔識，有好多情況上嘅混亂，令我好唔肯定自己係咪可以以一個自家廠牌出到專輯。二嚟亦受疫情影響，除此之外人與人之間少見面，產生誤會嘅機會都高好多。確實我身邊有啲關係起咗變化，以為原本覺得做到一世朋友嘅人，當你唔係日日見，就發現冇你想像中咁鞏固。」

佢話過往一啲喺工作上認識嘅同事，原來關係只係限於做同事而唔係朋友：「呢段關係好殘忍，有啲同事你成日見，你覺得係好認識佢，但係當唔需要見嘅時候，你同佢唔會有好多共同話題。原來係因為大家一齊日日相處，可能叫做喺同一個環境下共事，覺得大家好熟，做嘢好有默契。當疫情大家要喺自己屋企嘅時候，發現我真係想搵嗰個，未必係日日見嗰個。有啲人反而係唔需要日日見，但係嗰啲時候會好想同佢傾偈。所以疫情之下，某程度上得到嘅多過失去嘅，雖然有啲以為好穩固嘅關係失去咗，但同時亦都搵到邊啲先係我好想去好好經營同鞏固嘅關係。」眾所周知，佢曾經同胡鴻鈞係「密友」，但之後又傳出不和，仲話佢哋好少再聯絡添，唔通佢呢番話係意有所指佢哋友情不再呢？