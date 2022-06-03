田馥甄新興趣學包糉　貼心分享製造食譜

台灣組合S.H.E成員田馥甄（Hebe）較早前宣布原定5月中於高雄巨蛋舉辦的4場演唱會，將會延至9月才於同一場地舉辦。Hebe一向多才多藝，勇於接受新嘗試挑戰，她今日（25日）在社交網站分享嘗試包糉自己慶祝端午節。

她貼心分享製造食譜及過程：「端午節快樂！此人已閒到從綜藝咖，走向粽藝咖之路囉！端午節前上網查了各種糉子食譜與做法，影片看了又看。身為客家千金的我，決定生平第一次包糉，要獻給客家糉。採買（其實大部分都靠ubereats)、備料、煸豬油、爆油蔥酥、炒香料、炒米，這段覺得還算輕鬆有趣。直到開始包糉子，這個”包”的動作，讓我深覺粽藝咖之路真的不好走。因為手太小，小小的虎口根本握不了正常尺寸的糉子。糉葉折下，兩側注意凹一個手勢，讓旁邊的米飯不要溢出，多餘的糉葉順着旁邊貼折，製造出四個尖尖的角，手持續握緊，趁糉子還沒散掉前，趕緊綑上綿繩。這幾個看似簡單的動作，總覺得怎麼都做不順手。腦中飄過婆婆媽媽們雙手俐落包糉的畫面，心想未來看到糉子，都要抱着珍重的心情蒸糉，再虔誠吃糉。這條通往綜藝咖之路，讓我深切體會知道跟做到的差距，了解實踐的重要性。以上是綜藝咖的包糉心得報告祝大家端午節平安健康快樂！」