胡杏兒曾比特組M＆M　火速進行唱K約會

正在內地參與綜藝節目《乘風破浪》演出的胡杏兒，近日忽萌其想與《聲生不息》的曾比特互動唱K，且用上大家的英文名字Myolie（胡杏兒）及Mike（曾比特），組成組合M&M「開騷」，雖然現場只有7位粉絲，但反應熱烈，杏兒笑言隨時加場。

今次杏兒與Mike合唱，純因其經理人團隊看過Mike在《聲》節目的精彩演出後，被他的歌聲和可愛的爆炸頭造型吸引，於是拜託杏兒出面邀約。杏兒為了讓工作夥伴圓夢，冒昧透過好友約會Mike：「這段時間我們在長沙錄映節目時，經常追看《聲》節目。甫開始我們便留意Mike，身邊女助手不停讚他樣子可愛，唱歌好聽，又識講笑，見大家一片癡心，打通了幾個朋友電話之後，就成功定了這個約會。」

M&M的唱K約會火速進行，杏兒經理人團隊更Full Team上陣：「這天真的很人齊，多得他們在場打氣。演唱過程很有氣氛，Mike更出動自家私伙電子琴上陣，我和他練唱時選了《讓一切隨風》和《你最珍貴》。」

雖然兩人首度合唱，但杏兒和Mike表現相當合拍。杏兒對Mike更是讚不絕口：「他真的很有音樂才華，歌唱得好、為人可愛親切，希望未來有更好的發展。M&M這組合名字是Mike想出來的，期待下一次唱K的機會。」