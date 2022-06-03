《尋人記II》攝製隊向難度挑戰　事隔半年成功找到馮自生

由新聞主播方東昇及黃曉瑩等主持的無綫節目《尋人記II》今晚將探討長期困擾港人的房屋問題。方東昇等成功找來1981年接受《新聞透視》訪問的素人馮自生及徐楊少英，當時他們與3萬多名李鄭屋徙置區居民苦候「上樓」。徙置區居住及衞生環境欠佳，馮一家四口及徐一家五口分別要擠在86及120平方呎的單位內，居住空間相當淺窄。此外治安亦很差，牛仔褲、水煲甚至尼龍床都成為賊人目標，女士未能安心出行，連「安心出浴」都成問題。

攝製隊今次向難度挑戰，花了半年、每周走訪後來入伙的李鄭屋邨，地氈式搜尋，成功找得馮自生。敢作敢言的她相隔40多年依然健談，原來她當年在社工鼓勵下加入「李鄭屋關注重建居民組」擔任義工，支援街坊「上樓」，新居入伙時她最興奮是擁有自己的床：「雖然係上下碌架床，但當時都開心到大聲嗌。」

她與攝製隊重溫舊片時，看到自己爬上擺滿雜物的閣樓不無感觸。當時雖然生活「逼」人，但她仍懷念昔日的人情味：「街坊守望相助嘅鄰里關係，嗰種人情味依家搵唔到。」

攝製隊再在沙田尋到徐太，她憶述當年「上樓」後，最開心是有獨立廁所及廚房。超過40年沒有踏足李鄭屋的她，受訪當日一度迷路，遇上舊街坊馮自生起初一頭霧水，後來則愈來愈好傾。二人想當年，透露當年房屋署知道有電視台前往李鄭屋採訪時，即連夜派出大批工作人員以漂白水清洗廁所，馮自生搞笑謂﹕「都唔真實！好快又污糟番喇。」