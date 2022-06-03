管理有辦法　以身慰住客

日本唔少公寓都有管理人負責管理事務，所以亦有唔少AV作品以管理人同住客之間嘅關係作為題材，名叫「管理人系列」，由女優飾演嘅管理人除咗照顧住客嘅日常起居外，更加會瞓身又貼身咁照顧埋佢哋嘅生理需要，令住客個個都聽聽話話，完唔會為佢帶來麻煩。

貼身照顧

喺Fitch出品嘅《舒適地治愈我們的爆乳管理人》中，桃園怜奈嘅家人經營一幢公寓，自雙親去世之後，佢就繼承公寓成為管理人，仲相當照顧一眾住客，更加去到無微不至嘅程度。知道有位大叔做得多粗重工夫身體疲勞，就為佢按摩，再獻身令對方回復「蕉」氣。有畫家缺乏靈感，怜奈就變身做性感模特兒畀佢素描，事後仲同畫家激戰一場，以獎勵佢咁努力繪畫。有打工仔工作上出現困難，奈妹就會細心安慰，再用肉體慰藉一番，好等佢重新振作起嚟！

真空上陣

喺Planet Plus推出嘅《沒有胸罩沒有內褲的管理人》入面，德叔為咗方便返工而搬到公司附近一幢公寓，入住第一日就被管理人新村晶深深吸引，皆因晶妹唔單止又靚女又好身材，仲鬼咁豪放唔戴Bra又唔着底褲，睇到德叔眼甘甘，而晶妹唔介意之餘，仲樂意提供口舌服務降火！之後，德叔同其他住客談及此事，對方就早已經習以為常，仲話晶妹正同其他住客激戰緊，德叔聽後極之興奮，即刻走去加入戰團，德叔呢個時候先知咩叫做人間天堂呀！

有求必應

喺片廠妄想族推品嘅《主婦OL百合香之肉體共享》，講述葵百合香除咗係OL，亦係職員宿舍嘅管理人，佢每日除咗忙於打掃，仲會為各位男同事解決生理需要問題，香妹可以話係有求必應！例如有男同事行過走廊見到香妹立即慾火上升，佢就會細心吹奏一曲；當男同事遇上感情問題，阿妹香亦會以豐滿嘅肉體滿安慰對方；有三幾個同事想一齊搞番個聯誼床戰的話，香妹亦一樣會瞓身支持，就算辛苦少少亦會盡力滿足大家。

簡評

本仙一向都鍾意欣賞有劇情而又貼近現實嘅AV作品，好似今次介紹嘅管理人系列就啱晒口味喇！當中本仙最鍾意桃園怜奈主演嘅《舒適地治愈我們的爆乳管理人》，原因係怜奈青春可愛，身材仲相當激凸，賣相已經非常吸引！而佢照顧住客時溫柔又親切，令人睇得舒服又窩心，加上招呼住客嘅手法層出不窮，帶來多姿多采嘅刺激畫面。