《聲夢2》江廷慧追夢一波三折

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月11日登場,大會再公佈4名女學員背景,分別為21歲的趙小婷(Pamela)、20歲的孫衣文(Mandy)、22歲的劉詠彤(Angel),以及26歲的江廷慧(Vivian)。

身為香港大學內外全科醫學生的Pamela,被封應屆「聲夢學霸」,社交平台粉絲人數更衝破3萬。Pamela 自2018年開始,已定期上載大量彈唱到社交網,彈唱俱被讚出色,一直備受網民正評。去年3月她翻唱衛蘭的《It’s OK To Be Sad》,竟吸引衛蘭留言讚好。

14歲移居加拿大的Vivian於當地瑞爾森大學畢業,辭職返港參賽前,於當地任職Videographer,對娛樂事業有濃厚興趣。她的社交平台亦累積了超過7500粉絲,原來這次她返港追夢可謂一波三折,首先因疫情買不到機票,要經上海飛返港,而於上海隔離期間,被驗出確診需要入院進行治療,令她擔心未能趕及返港,幸而有驚無險。

Mandy曾於北京電影學院培訓中心及上海戲劇學院,繼續教育學院修讀進修表演、並於北京現代音樂學院學習唱歌,是TVB第31期藝員訓練班畢業生。她除擅長中國舞,還是羽毛球校隊代表、及擁有服裝設計相關知識。至於Angel小時候曾於「東南亞超級新聲」比賽中奪得「最佳台風獎」,接受長達8年的歌唱訓練及擁有5級爵士鼓資格之餘,5歲開始亦已學習跳舞,最擅長跳Hip Hop。