《聲夢2》江廷慧追夢一波三折

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月11日登場，大會再公佈4名女學員背景，分別為21歲的趙小婷（Pamela）、20歲的孫衣文（Mandy）、22歲的劉詠彤（Angel），以及26歲的江廷慧（Vivian）。

身為香港大學內外全科醫學生的Pamela，被封應屆「聲夢學霸」，社交平台粉絲人數更衝破3萬。Pamela 自2018年開始，已定期上載大量彈唱到社交網，彈唱俱被讚出色，一直備受網民正評。去年3月她翻唱衛蘭的《It’s OK To Be Sad》，竟吸引衛蘭留言讚好。

14歲移居加拿大的Vivian於當地瑞爾森大學畢業，辭職返港參賽前，於當地任職Videographer，對娛樂事業有濃厚興趣。她的社交平台亦累積了超過7500粉絲，原來這次她返港追夢可謂一波三折，首先因疫情買不到機票，要經上海飛返港，而於上海隔離期間，被驗出確診需要入院進行治療，令她擔心未能趕及返港，幸而有驚無險。

Mandy曾於北京電影學院培訓中心及上海戲劇學院，繼續教育學院修讀進修表演、並於北京現代音樂學院學習唱歌，是TVB第31期藝員訓練班畢業生。她除擅長中國舞，還是羽毛球校隊代表、及擁有服裝設計相關知識。至於Angel小時候曾於「東南亞超級新聲」比賽中奪得「最佳台風獎」，接受長達8年的歌唱訓練及擁有5級爵士鼓資格之餘，5歲開始亦已學習跳舞，最擅長跳Hip Hop。