以前四仔迷認為脫星身上有紋身，唔多唔少都會影響觀感。不過隨住文化演變，紋身脫星成為狂野嘅代表，其中就有呢兩位人氣紋身辣妹Katrina Jade同Teagan Presley，今次佢哋嚟個比併，睇吓邊個係狂野之最！

三國混血兒

講到美國四仔界人氣紋身脫星，絕對非Katrina Jade莫屬。事關佢擁有迷人樣貌及火辣身材，身上仲有大型紋身，就連額角都紋咗個蜘蛛網圖案，認真前衞又誇張。喺美國加州出生嘅佢，擁有夏威夷、意大利同墨西哥血統，出道前曾經做過OL，不過佢一啲都唔專心工作，經常喺辦公室扮靚同美甲，不過並冇因為咁而被老闆炒魷魚，原因係佢夠索又着得性感，深得老闆歡心，之但係就成為一眾女同事嘅公敵囉！

2013年佢遇上丈夫Nigel Dictator後，便辭工並一齊拍性愛影片放上網發售，而佢就喺呢個時候開始喺身上大量紋身，同時佢嘅人氣亦愈嚟愈高，更獲得成人影片網站Kink.com邀請佢同老公演出首套四仔作品《Electro Sluts》，自此兩夫妻便展開四仔事業，從開初嘅夫妻檔演出，到後來各自搵食，呢對關係古怪嘅四仔夫妻檔一直係四仔迷嘅談論話題。

Katrina Jade

出生日期：1991年10月31日

身高：160cm

三圍：32DD-23-34

釋放真性情

相對於一直以嚟都唔守規矩嘅Katrina Jade嚟講，Teagan Presley嘅個性反而冇咁張揚，亦因此佢喺四仔界嘅發展，跟前者有相當大嘅分別。喺美國德州休斯頓出生嘅佢，自細喺家人眼中都係乖乖女一名，不過佢坦言當時只係扮乖扮聽話，因為咁先至可以得到家人支持，畀佢學習跳芭蕾舞同爵士舞，以圓成為舞者嘅夢想。

高中畢業後，佢隻身去到洛杉磯，日間喺印刷公司工作，夜晚就係俱樂部表演跳舞，憑住迷人外形而吸引到脫星事務所嘅星探發掘，2004年出道並獲得著名四仔片廠Digital Playground嘅專屬合約，最令佢感有意外嘅係，竟然獲得家人及男友支持！而佢亦憑住女神形象火速爆紅，直至2009年時慢慢改變形象，不但喺左肩紋上大面積紋身，身上各部位亦有唔少紋身圖案，佢表示係想透過紋身釋放自己嘅真性情，原來簽約之初，四仔公司表明唔想佢身上有太多紋身，只係多年嘅脫星工作，佢覺得係時候要作出改變，展現真實嘅自己。

Teagan Presley

出生日期：1985年7月24日

身高：152cm

三圍：34D-24-34

第1回合

鬥紋身

講到紋身，Teagan Presley左肩上華麗嘅紋身固然吸睛，原來背部亦紋上家人嘅名字及希伯來文詩歌，相當有意思。不過講到紋身面積夠大同風格浮誇嘅話，Katrina Jade更勝幾籌，佢話佢每當遇到重要嘅人及事都會紋喺身上，等自己可以不斷重溫到當時嘅記憶。

第2回合

鬥外形

紋身往往予人野性嘅感覺，而自細已經係叛逆代表嘅Katrina Jade，不但跟身上嘅紋身配合得天衣無縫，加上魔鬼級嘅三圍，名副其實係一位小惡魔！不過講到樣貌嘅話，Teagan Presley更加迷人有氣質，加上恰到好處嘅紋身，斯文得嚟又不失野性魅力。

第3回合

鬥獎項

兩個同為人氣脫星，梗係要喺四仔獎項上嚟一較高下，Teagan Presley憑住索女及好身材，先後喺多個四仔頒獎禮上獲得「最佳群體性愛演出」、「最佳個人性愛演出」及「最優秀身材脫星」等獎項；不過Katrina Jade更加厲害，曾奪得「年度最佳脫星」、「最佳銷量脫星」等含金量超高嘅獎項，實力明顯高一班。

深受四仔迷歡迎

可能有人會覺得，紋身脫星未必係自己最愛，但無可否認，床上風格狂野嘅脫星加上紋身，嗰種狂野味道會變得更有層次，更能感染到四仔迷，而因為咁Katrina Jade獲得極高人氣。不過如果覺得Katrina Jade嘅紋身太浮誇嘅話，Teagan Presley恰到好處嘅紋身，既不失女神魅力，又提升狂野味道，難怪深受四仔迷歡迎。