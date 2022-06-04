【是日通勝】

農曆五月初六

壬寅年 乙巳月 戊子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：會友、作灶、祭祀

忌：開市、安床、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、18、31、37

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：購物欲一發不可收拾，易買下無用的東西。

金牛座：易錯誤解讀別人想法，將變成事業絆腳石。

雙子座：嘗試爭取約會時間，可給平淡生活添加情趣。

巨蟹座：工作進展順利，可以鬆一口氣，享受假期。

獅子座：自吹自擂無好處，待人接物應當實事求是。

處女座：頭腦發熱，思考問題欠周全，出錯機會大。

天秤座：拓展人際網絡的好時機，輕易得到別人信靠。

天蠍座：頭腦冷靜，思路清晰，有能力處理棘手難題。

人馬座：和氣生財，說話語氣親切一點，百利無一害。

山羊座：工作上要跟難纏的人周旋，身心快要撐不住。

水瓶座：信口開河是有後果的，作出承諾前要想清楚。

雙魚座：善待自己身體，別讓急速生活節奏摧毀健康。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）馬 是非多

鼠：精力充沛，做事得心應手，煩惱可清空。

牛：桃花滿面，有異性向你示好，好好把握。

虎：工作能力獲認同，事業發展更上一層樓。

兔：瑣事纏身，忙得焦頭爛額，出錯機會大。

龍：貴人運強，事業運上升，可望大展拳腳。

蛇：生活稱心，遇上各種問題也能處之泰然。

馬：是日沖煞，易說錯話，得罪人也不自知。

羊：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

猴：享有天時地利人和，可於職場大放異彩。

雞：謀事多阻滯，意外頻生，容易顧此失彼。

狗：投資忌大貪，要見好就收，防因小失大。

豬：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

白羊男喜歡一個人的表現

白羊男喜歡一個人可以是很短時間內的事，想做就做，想愛就愛，有機會一見鍾情，是由心而發的慾望追求。而白羊男喜歡一個人的表現會有以下幾種：

1.先了解對方是否自己喜歡的類型，例如陽光氣息的外表但內心原來會斤斤計較，這會令白羊男卻步，因為他是一個怕麻煩的人。

2.表現比較直接，通常會直接約會你吃飯看電影等一般消遣，他並不是那種細心的人，在品味上或價值觀上，未必會符合你的期望。

3.在喜歡的對象面前會展現開心有活力的一面，亦會想辦法令你開心，因為白羊男就像小孩子一樣簡單，開心好玩就是一切。

4.愛挑戰高難度的他，如果追求你的過程太沉悶及冗長，可能會有愛理不理的態度，要明白，白羊男絕不是情場聖手，亦不算是浪漫的人。

5.由火星守護的白羊座，對人性本能有着強烈的感覺，所以對於親密的接觸，甚至是性愛，都會有渴求，不要怪他在這方面的直接，這就是真我本性。

6.沒有太多耐性的白羊男會一時一樣，隨心而行，而且他行動迅速，喜歡一個人就是要盡快把你得到手。

7.很多時白羊男只有喜歡不喜歡，當中並不會太複雜，亦多數只從自己的角度出發，所以要了解這是他的個性，不要因為他沒有從你的角度去想事情而衡量他有多喜歡你。