迪麗熱巴元宇宙慶生　楊冪加持吸半億粉絲贈興

內地花旦迪麗熱巴近兩年憑多部劇集保持強勁人氣，包括《長歌行》、《你是我的榮耀》及早前播出的改編小說《馭鮫記》系列電視劇等。昨日（3日）30歲生日的她，近日接受訪問時，被問到生日想有甚麼超能力，她笑言最想要《哈利波特》的隱形斗蓬，因為可以帶來自由。而其工作室分享一輯「生日專屬寫真」回饋全球粉絲的支持及祝福，身為老闆的女星楊冪更因留言：「小丸子生日快樂！」迅即成為熱搜，不足3小時閱讀及討論次數已逾半億，不少粉絲指她去年以「大大寶貝貝」來稱呼壽星女，現改為「小丸子」，憑暱稱就可見她們的友誼。

來自內地及泰國等地的粉絲自發組織生日會外，無數粉絲更大灑金錢落力應援，在四川、南京及瀋陽等地的商場外牆及地鐵買廣告外，連美國時代廣場外牆的巨屏廣告也有播足一星期的慶生廣告。最令網民激讚有創意的，是上海及成都的大型商場發起「迪麗熱巴元宇宙生日會」，打造「0603號行星」，粉絲可上線打卡及「遊覽」掛有迪麗熱巴廣告的商場等地標，迪麗熱巴被指是首位在元宇宙慶生的女星。

捐午餐助養雪豹植樹乜都有

另外，亦有大批粉絲選擇進行生日慈善應援，將對偶像的支持化為愛心惠及他人，生日公益項目種類多達逾35項，包括資助山區兒童膳食、兩間新疆小學的學生午餐、助養企鵝及雪豹、幫助殘疾兒童等，其中更包括修橋補路，集資14.4萬元人民幣（約17萬港元）修建8座橋，並以迪麗熱巴的角色名字來命名。有海外粉絲則自發組織植樹活動，以偶像的名義向多國捐贈共1,040棵樹。