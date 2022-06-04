東方日報C1：吳謹言望突破宮牆　與許凱愛到現代

內地極受歡迎的CP組合吳謹言、許凱接受本報獨家訪問，吳謹言坦言期望「穿越」至現代，與許凱合演時裝劇。此外，正為《乘風破浪》拍攝的她練到滿身肌肉，蛻變成鋼條身形，但她樂在其中，希望與Twins、胡杏兒再度合作。

內地女星吳謹言最近忙於錄製內地綜藝節目《乘風破浪》，眾女積極排練，又唱又跳，連向來身形瘦削的吳謹言亦練到手瓜起𦟌兼有腹肌！她與許凱擔演的劇集《尚食》現正在無綫熱播，這對CP繼大熱劇《延禧攻略》後再續情緣，展開一波三折的愛情故事，劇集將飲食、愛情、宮廷鬥爭共冶一爐，內地點播量超越10億，熱爆網絡！

想再與Twins合作

對於與許凱再度合作，吳謹言受訪時坦言比上一次更有火花：「這次跟凱凱再次合作有很多新的碰撞，很有默契。（下次想搭檔甚麼角色？）下次想要走出宮牆，跟他合作一部現代戲。」香港觀眾僅透過劇集及社交平台認識吳謹言，她透露平日跟大家一樣，都是喜歡網購，不用工作時，就會在家躺着煲劇、看電影：「前陣子疫情沒那麼嚴重，我都有去策騎及滑雪，想趁有時間學一些想學的東西。」問到香港藝人中最想跟誰合作？她表示與《乘風破浪》多位香港「姐姐」合作得很開心：「透過這次錄製，認識了好多香港的朋友，胡杏兒、薛凱琪、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼），大家在一塊特別開心，還想再次跟她們合作呢！」

鋼條身形晒腹肌

為了節目，眾女不分日夜排練，吳謹言昨日上載受訓前食壽司的短片，自爆每次練習後都會屁股痛、膊頭痛，期間又揭開上衣晒腹肌，笑說：「這僅是幾天的成果，我很期待幾個月以後的成果，關鍵是我能不能到那麼遠，如果練到6塊腹肌，我要寫一個錦旗送給節目組，感謝魔鬼教練送給我腹肌。」而在昨日播出的一集中，她跳舞時露出手臂上的結實肌肉，獲網民大讚Fit。

至於許凱受訪時，表示拍攝《尚食》期間與吳謹言更熟落，問到對方有甚麼優點或缺點，他有讚冇彈說：「我們有些戲可以瞬間進入劇情，省去磨合的時間。謹言很敬業，為了這部劇特意瘦了很多，相信大家在劇中也可以看到。」據知身高1米65的吳謹言，一度暴瘦至不夠100磅！許凱又表示想跟很多香港前輩合作，特別是一直喜歡的梁朝偉。

此外，被吳謹言點名想再合作的Twins，在《乘風破浪》分開兩組作賽，但收工後即合體。2人在社交網上載一段短片，阿Sa本欲閉目休息，阿嬌突然拍她手臂示意自拍，阿Sa即整個人彈起，擺出「神同步」甫士，影完再「神同步」齊齊低頭撳電話，連神情都一致，難怪被網民讚是「神仙友誼」。

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