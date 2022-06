好多藝人都話在娛樂圈好難搵到知心友,歌手譚嘉儀就搵到她個閨蜜,她在社交網上載與林穎彤(Bella)頭貼頭合照,並寫道:「人地話人愈大愈難識到真心朋友,係…估唔到咁大年紀,都仲識到個真心交嘅朋友,我哋係兩個極端世界嘅人,但偏偏咁投契,可能真係一凹一凸。」

嘉儀仲寫了堆:「好動小野貓 VS 斯文小公主、熱愛群體活動 VS 享受自己一個、衝動型 VS 心思細密型、可以玩足24小時 VS 玩兩小時最好回家抖一抖」,佢叫粉絲同網友估下她形容嘅個性,係講緊邊個打邊個喎。友人最想知嘉儀同Bella,究意邊個係野貓?邊個係公主?當朋友指她是野貓,嘉儀即欣欣自喜留言:「知我者」,朋友笑指野貓是性感的,她笑言自己形容得唔係幾好,非常爆笑。