潮跟紅星　走入水晶世界

提起水晶，大家會想起甚麼？是它的千姿百態？還是謎一般的神秘力量？無論你是單純被其漂亮外表吸引，抑或深信其蘊含的宇宙力量能轉化磁場，將人體身上的負能量轉正、療愈身心，都不得不承認它魅力驚人，連一眾荷里活紅星都大力追捧。不過水晶種類繁多，哪些是近年大熱？點揀點用先至好？走訪水晶達人逐一解開種種疑團，帶大家走入水晶的世界！

憑直覺挑選水晶

剛開始踏入水晶世界的新手，面對琳琅滿目的水晶難免眼花繚亂，不知如何挑選。Nelles Gemmes水晶店創辦人Nelly就說不用擔心：「因為直覺會讓你知道自己的真正需要！通常我會建議不熟悉水晶，又想挑選入門級別水晶的用家先在店內逛一逛，憑直覺去感受哪一款水晶對自己最有吸引力。如果真的沒有頭緒，就會推薦磁場較溫和、基礎功能較為『全面』的白水晶及紫水晶，或按個別需求選擇其他合適水晶。」

求愛情：建議用偏粉紅色的水晶，例如阿根廷粉晶或馬達加斯加粉晶，都有催旺桃花、增強人緣之效。但留意粉晶是招桃花的水晶，如果已經有固定對象或感情關係穩定，宜選擇能守護真愛的紅紋石。

求財運：選擇比較多，例如秘魯的黃鐵礦、黃幽靈、黃水晶、綠幽靈等，都能催旺金錢和聚財。其中黃鐵礦主正財，黃水晶就較旺偏財。

求健康：假如本身無病無痛，純粹希望保持身體健康，不妨選擇紫水晶、白水晶或螢石等；如果有病痛或要排除病氣，揀黑曜石或黑碧璽會更好。若想調理女性健康，改善子宮疾病或助孕，不妨考慮紅瑪瑙、紅玉髓等偏紅色的水晶；如本身有心臟健康、血管問題，則建議入手東陵石去強化調理功效。

對應人體七輪

Nelly指出水晶可對應人體的七輪：「七輪分別是海底輪、臍輪、太陽輪、心輪、喉輪、眉心輪和頂輪。」大家不妨對應不同的脈輪來挑選不同顏色的水晶：「例如海底輪是紅色、臍輪是橙色、太陽輪是黃色、心輪是綠色、喉輪是藍色、眉心輪是紫色，而頂輪則是白色。」不過她也強調水晶的磁場雖有助改善人體氣場，但不好好使用的話，其作用就如一顆普通石頭，因此她建議大家入手水晶後先通過冥想去啟動水晶的能量，然後每天進行冥想溝通，向水晶說出自己的願望或內心想改變的事情，讓水晶力量得以發揮。

熱門百搭「黃鐵礦」

Nelly表示大部分用家也是求財富，因而主財運的黃鐵礦特別受歡迎。所以她醒大家一些催旺財運貼士：「今年正值虎年，把水晶放在東北位最能聚財，但大家也可按職場領域，用黃鐵礦搭配不同水晶增加事業運和財運。例如有投資又有實務的話，可用黃水晶配黃鐵礦；老闆級宜用綠幽靈配黃鐵礦；若是前線打工仔或工作上需要跑數，則可考慮紅幽靈配黃鐵礦。」

罕見阿根廷粉紅紫水晶

Nelly閱水晶無數實不為過，在其眼中店內最具特色的水晶，必定是在港極罕見的阿根廷粉晶。阿根廷粉紅紫水晶（Pink Amethyst）是兩年前於巴塔哥尼亞（Patagonia）發掘的新品種，是「國石」紅紋石以外，另一種代表阿根廷的水晶，又叫阿根廷粉晶。其功效與一般粉晶相若，都是旺人緣及桃花。不過從投資角度來看，因為其礦場剛剛被發掘，採礦數量仍不得而知，如果之後再無新貨源，趁早入手或許會有升值潛力。

點擺家居「水晶陣」？

不少人喜歡在家中擺「水晶陣」，Nelly就提醒大家剛買回來的水晶，一般都有其他氣場，所以最好消磁後才擺放。例如可以碰水的水晶，可先放進水喉水沖洗1分鐘，而不能碰水的就可以放在窗台曬一晚月光，淨化後便能讓水晶適應家中磁場。另要注意正能量的水晶不要與黑曜石放在一起，而擺放水晶的位置及方位亦有講究：「大門一開的位置放黑曜石，可吸走負能量；床頭放天青石可改善睡眠質素；洗手間及化妝枱放粉晶則有助改善皮膚質素；書枱及辦公室擺放紫水晶或白水晶，可令你的思維更清晰。方位方面，虎年東北位是正財位，可擺放黃鐵礦、黃幽靈；西北位是偏財位，可擺放黃水晶；北位是桃花位，宜放粉晶催旺人緣；而中庭位（中宮）是大病位，可放黑曜石消除病氣。」

睇水晶兼打卡

身為水晶達人，Nelly除了引入世界各地的特別水晶外，也將店舖化身為摩洛哥民族風水晶店，由門廊位置的「拱門」、五彩繽紛的花紋地磚到牆身巨形晶石璧畫，店內外每個角落都散發異國情調，水晶迷一場去到不妨乘機打卡，當去了一趟偽旅行！

星級水晶控

許多荷里活名人如Kendall Jenner、Victoria Beckham、Adele、Miranda Kerr、Cara Delevingne、Naomi Campbell、Yolanda Hadid及Bella Hadid等，都是瘋狂水晶控。

同場加映：天價水晶顯身價

雖然現時常見的水晶擺設都以柱體、現代化圖形如圓形、心形甚或保留原型為主，但其實水晶的可塑性相當高，可以變身為不同的日常用品。在古代更是被雕刻成不同的造型，如觀音、佛像，以及各式的瑞獸、寓意吉祥的動物等，造功精緻之餘，亦件件價值不菲。

Coco Chanel珍藏：清代曾出產不少水晶工藝品，而其中最為人津津樂道的，必定是時尚界經典人物Coco Chanel（Gabrielle Chanel）生前收藏的清代水晶鹿擺件。這件珍貴擺設最終於2019年一個巴黎拍賣會中，以162,500歐元（約港幣136萬）成交，超越其拍前低估價80倍之多。

奢華浴缸：奢華浴缸由意大利公司「Baldi Home Jewels」雕刻而成，雕刻用的每一顆水晶原古石都有10噸重，需要由巴西亞馬遜叢林運到中東，再由專人用數百小時磨出形狀。這批天價浴缸，雖標價是790,310美元一個（約港幣620萬），但隨着俄羅斯富豪以858,763美元（約港幣674萬）購入其中一個後，竟一度飆升至100萬美元一個（約港幣785萬），相當誇張！