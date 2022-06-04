全新自助餐　新鮮驚喜兼而有之

自助餐長期霸佔港人最愛美食排行榜的頭三甲，每次有新主題，總會看到一窩蜂捧場的客人。來到夏季，港九、新界的餐廳都推出新款自助餐主題，中、西、日美食自然少不了，有些更和其他品牌作聯乘，又或為特定節日添主題美食，自然更吸引。

經典椰子味

本地有不少經典品牌，為與時並進，經常想點子攪攪新意思。灣仔自助餐廳薈景於6月1日開始推出「嚐味之旅2.0—經典再現篇」自助晚餐，菜式以不同國家傳統菜作靈感再作改良，當中的美式燒特級牛肉、黃金蒜酥焗羊鞍、威靈頓牛柳拼煙鴨肉，最啱食肉獸。健康人士可選各式有「營」沙律，另外還有燴羊膝、牛油煎海鱸魚、焗蠔三式和喇沙麵。是次餐廳和本地品牌甄沾記合作，以椰子、椰汁和椰子糖等打造了椰汁咖喱蝦、印尼燒豬頸肉、腐乳芝士餅和鹹蛋黃焦糖椰子慕絲蛋糕等美食。客人惠顧時追蹤餐廳社交平台，將自助餐相片上載到自己社交平台並標註餐廳，可免費獲1杯期間限定的港式紅豆冰。

食肉獸最愛

嫩滑多汁的肉類菜式，一向是食肉獸的最愛。佐敦Eaton HK普慶餐廳於6月1日開始，推出「酒．肉．朋友」自助餐，，當中有超過50款肉類菜式，包括烤美國頂級USDA西冷牛扒、澳洲肉眼扒、烤加拿大豬鞍、意式烤豬腩肉卷、燒牛骨髓、香腸拼盤、香草燒羊架等燒烤美食，另外還有韓式燒肉和日式燒鳥區。其他有新疆羊肉串、水煮牛肉、粵式炆牛腩、牛肉鍋貼、越式牛肉河、北京片皮鴨和八寶鴨等地道風味。加指定價錢可配啤酒、清酒、韓國米酒或紅白酒等，邊吃肉邊喝酒最是痛快。

東南亞美食

就算只幾日假期，以後的香港人都會選擇到東南亞走一轉吃喝玩樂。尖沙咀千禧新世界酒店於6月至9月推出「東南亞美食巡禮」自助晚餐，供應多款新加坡、馬來西亞及泰國地道美食，菜式包括馬來蔬果沙律、娘惹小金杯及青木瓜鮮蝦沙律等前菜，湯品方面，中式燉湯外還有肉骨茶和冬蔭功，熱葷有新加坡喇沙、馬來沙嗲、泰式燒雞、泰式豬頸肉、森巴魔鬼魚、泰式青咖喱雞、馬來咖喱酥、泰式炒河粉和馬來炒貴刁等選擇，甜品有娘惹糕、杧果糯米飯、珍多和汁西米糕等，讓大家猶如到東南亞旅遊一樣咁興奮。另外，客人可即場申請作指定會員，享自助餐「買二送一」優惠。

特色甜點賀父親

意大菜在香港相當普及，荃灣如心酒店Café Circles現正推出味遊意大利自助午餐及晩餐，餐廳特別於6月19日的父親節，推出多款特色的主題甜品，如以國際象棋造型製作的香橙干邑歌劇蛋糕、超人造型紅桑子特朱古力餅和仿雪茄的伯爵茶意大利芝士餅等。於父親節當日惠顧的客人，可享紅燒鮑魚和香煎鵝肝乙份，還可無限暢飲汽水及本地啤酒。6月5日前預訂享8折，6月18日前預訂有85折優惠。

預繳75折

自助餐經常推出不同的優惠，精明的港人豈能錯過。將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店尚廚現時推出「生蠔‧蟹腳‧鴨肝」自助晚餐，每晚供應6款海鮮，有即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆及凍蝦，逢星期六、日、公眾假期及前夕會有波士頓龍蝦。新加的水耕菜沙律吧供應有8款蔬菜，冷盤有蟹肉釀扇貝、韓風吞拿魚牛油果漬、炙燒羊奶芝士藍莓汁等。熱葷有雙冬炆鴨脾、蟹肉蛋白扒豆腐、法式香草焗黑豚肉和西班牙海鮮飯等美食，大家當然不可錯過煎鴨肝、蒜香和牛粒、羊扒、豚腩肉、三文魚腩、牛舌及各款串燒，餐廳內還有少見的中東旋轉烤肉。餐廳新設自助飲品吧，可任飲即磨咖啡、紅茶、果茶、檸檬水。客人在網上商店預約並預繳，可享平日75折、周末85折優惠。父親節當日及前夕惠顧，自助午餐時，父親可免費獲贈軟心朱古力布甸伴威士忌雪糕1客，惠顧自助晚餐，父親可免費獲贈蟹蓋鮑魚蟹膏燴飯1客。

味力爸爸豐盛宴

要數CP值最高的自助餐，旺角東帝京酒店花月庭可謂名列三甲，餐廳於即6月19及20日推出「魅力爸爸父親節自助晚餐」（於6月10前首100位預訂更享優惠淨價），食物種類及款式非常豐富，有琳瑯滿目的海鮮包括即開生蠔、麵包蟹、龍蝦和日式刺身等，還有一系列以芝士入饌的佳餚美食，推介燒美國牛肉眼伴芝士香草汁、芝士焗鮮蠔海鮮及芝士焗M5和牛肉紅酒燒汁等；每位爸爸更可獲贈M5和牛哥頓布一份，做法是將澳洲M5和牛切成兩塊薄片，中間夾住車打芝士及火腿做餡，沾麵包糠粉漿炸至金黃色，切開是流心芝士，外脆內豐腴，「芝」味滿分。此外，午餐時段亦供應全新的「滋味海鮮自助午餐」，於6月18日前首100位預訂可享優惠淨價呢！