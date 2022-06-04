國際兒童節BB︱鄭俊弘陪足全程　何雁詩順產母子平安

歌手何雁詩與鄭俊弘的愛情結晶品終於出世，何雁詩在社交網公布喜訊，BB在6月1日國際兒童節出世，名叫Asher Douglas，她說：「我們正式成為爸爸媽媽了，一直覺得BB應該沒那麼早出來見爸爸媽媽，怎知BB一足月已經急不及待出來了。何雁詩甫出一張她和老公的手捉實BB小腳、一起擺出心形手勢的照片，畫面充滿愛。

她形容誕B過程頗為烏龍，這幾天還一直為新居作準備，幸好前一天剛好執好「走佬袋」，BB出生當日原本準備前往產檢，怎知一起床就發現穿羊水，她表示：「跟醫生指示先吃飽飽，跟老公撐枱腳去吃了個沙嗲牛麵常餐，到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般，還好有麻醉師救命，打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪機。」

她表示老公一直陪伴，生產過程中一直在旁替她打氣：「You can do this!」阿詩費盡九牛二虎之力終於把寶寶推出來，母子平安：「現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰。」她續感謝醫生和護士的耐心照顧和安排，令她非常窩心，沒有一刻擔心過：「我一直很相信除了關注BB發展健康，自己心理健康也是無比重要，才能為家庭打一個好基礎。」

作為新手爸爸媽媽，必然會遇到挑戰，直言抱着無比的歡樂和期待每一天與孩子一起學習，提到小寶寶，她笑言：「寶寶眼睛好大，像我還是像爸爸，還是傻傻分不清，我的小寶貝，像誰也好，只要健康開心過每一天就好，爸爸媽媽好愛你，接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體，擇日再跟大家分享。」