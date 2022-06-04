1D仔Harry Styles應承做少女粉絲高中畢業晚會舞伴

英國男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles在組合解散後，人氣繼續高企，他早前更為少女粉絲帶來驚喜，應承做她高中畢業晚會的舞伴！

蘇格蘭少女Anna Carty早前聯絡電台節目《Getting Scotland Home》主持Katy J，希望主持替她找高中畢業晚會的舞伴，更點名要Harry。Katy昨日（3日）打視像電話給Anna談晚會安排，表示：「你嗰晚會好靚女，但依家係欠缺個舞伴係咪？」Anna表示：「冇錯，完全係！」Katy笑言：「你都心頭好高，你之前傳咗個訊息畀我哋係咪？」Anna回應：「其他人都唔得，一定要Harry Styles！」

主持繼而透露他們已聯絡Harry，播放他的聲帶，其中他表示：「Anna，你好嗎？我係Harry Styles，hello！咁樣，Katy J同我講咗你邀請我去畢業晚會，我知道佢一定會係一個好正嘅蘇格蘭派對。我都好想出席，所以你可以傳啲資料畀我，我睇吓到時點去。我哋好快會見面！」Anna感動得不能無法說話，喜極而泣！