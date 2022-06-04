芒貼新技術　防指紋仲殺埋菌？

有研究指出，手機比大多數坐廁骯髒十倍，各種致命細菌、病毒甚至冠狀病毒可在表面存活長達4天。有人會使用酒精濕紙巾為手機消毒，唔想煩可直接用具抗病毒功能的屏幕保護膜，最近The Kare Lab就有一塊。

The Kare Lab抗病毒及微生物屏幕保護膜於韓國製造，並於法日韓等地進行現場實驗室測試，測試結果證實保護膜可於30分鐘內殺滅99%冠狀病毒及於10分鐘內殺滅99.9%細菌，而且有效期長達一年。此保護膜同時通過多達1,000次酒精摩擦測試，可自我清潔，並具有防刮花及防碎功能，可減少指紋和污跡，用於iPad時也不影響Apple Pencil的觸控反應。保護膜具有透明及透明防反光兩個版本，涵蓋iPhone XR至iPhone 13系列，以及iPad Air、iPad Pro多個型號。

同場加映︰車芒都有貼

現時不少汽車均設有電子屏幕，Momax最近出咗塊專為它們而設的GLASSPRO+玻璃貼，厚度僅有0.33mm，採用9H 硬度鋼化玻璃製成，有效抗斷裂並提供防撞保護。塗層仲具有抗油納米塗層，防指紋兼防油漬，確保屏幕清晰度及靈敏度。