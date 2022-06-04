用「驅狗器」趕唐狗被鬧爆　劉小慧跪低道歉網民唔收貨

組合草蜢成員蘇志威嘅太太劉小慧，近年轉型做KOL，仲吸咗唔少粉絲，賺到豬籠入水！過住富貴生活嘅佢，除咗住逾億嘅飛鵝山豪宅之外，仲出名愛養毛孩，喺屋企養咗貴婦犬Scooby、藏獒Coolman、異國短毛貓波波、異國短毛貓豹豹等寵物，又安排咗2位工人姐姐照顧啲毛孩，睇落充滿愛心！

不過日前佢同老公帶貴婦犬Scooby外出散步，佢開Live同網友分享幫忙放狗嘅好物件時，就透露自己會用「超聲波驅狗器」驅逐喺街上嘅唐狗，唔畀佢哋愛犬Scooby同佢哋有接觸，佢話：「因為Scooby太唔冷靜，萬一我哋有時行山會有好多唐狗，當有唐狗嘅時候，你一㩒呢個制，佢哋就即刻雞飛狗走，但發出嚟嘅頻率就唔會傷到佢哋，佢哋唔鍾意呢種音頻就會四散。我試過唐狗係特別特別有用，但例如一啲名種狗係免疫。」佢即場示範用「超聲波驅狗器」，見到啲唔同品種嘅狗仔都係同樣有反應即刻側晒頭囉！而佢自稱會帶埋皮鞭同愛犬散步，但係皮鞭嘅作用並唔係用嚟打佢，只是用來打地下「嚇」佢，等佢可以冷靜啲啫！除此之外，佢仲會帶埋「執屎神器」喺身：「狗仔去完Poopoo，你用膠袋執，感覺核突，用呢個神器就變咗唔使用手去執有溫度嘅Poopoo。」

事後大批網民狠批劉小慧根本唔識養狗，紛紛留言「如真心當狗狗喺自己兒子，唔會連執屎都驚臭！」、「我都好需要呢個神器，要嚟驅趕你呢啲主人。」仲有網疫批佢冇愛心：「狗係咪名種就唔識分啦，人有冇愛心同情心就好易聽得出！」面對一大班網友負評，劉小慧都有即刻道歉「撲火」：「我很抱歉昨晚的直播引起很大回響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為甚麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」但係好多網民都唔收貨，仲話佢根係歧視唐狗，簡直係誤導大眾添！