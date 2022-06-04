泳兒帶小鮮肉師弟行山　挑戰各種任務

歌手泳兒（Vincy）最近推出的網上平台全新節目《新丁遊泳池》中，帶領3位樂壇新人的小師弟：黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）去挑戰各種任務。首個挑戰就是一齊行山，訓練新丁們的耐力。

由於4人都沒太多行山經驗，於是主理人特別為他們選了難度較低的家樂徑。出發前3位「小鮮肉」小師弟已經要接受第1個任務，3人要拿着3樣物件行山，通過抽籤，Aiden抽了大家最不想要的榴槤、Dark抽到結他，最後Andy抽到眾人都十分想要的補給袋。行山過程中，每20鐘要抽一次任務卡，新丁們要依然卡上面的指示做任務，最後Vincy會點評各人表現，選出最有耐力的新丁，輪家則要接受懲罰。

首20分鐘過去，開始第1輪挑戰，Aiden要手口並用取悅師姐Vincy、Dark全日不能笑，不過即被Vincy質疑：「戴咗口罩笑唔笑都唔覺喎！」Andy則抽到：「所有物件交給同一個人拿，一定是抽到這張卡的人拿，3位新丁自由討論。」

Dark笑言有「欺凌」成份，Andy便建議每人輪流唱出Vincy歌曲的一句歌詞，唱不到就輸，要覆行「1個人拿所有東西」的任務，Dark先唱出《感應》，隨後Aiden唱《荊棘海》，最後提出玩遊遂的Andy竟然再唱《感應》，注定成為輸家。

4人繼續行程，Andy背着結他拿榴槤及補給袋立即起行；Aiden亦立即發功幫Vincy拎相機，又謂想唱Vincy的新歌《早上37.2》給她聽，不過卻忘記了第一句歌詞，更反問Vincy，隨後又唱錯歌詞，認真失敗，Aiden自己都認衰，「手口並用，但係冇用到個腦。」至於Dark則十分輕鬆，沿路跳脫地行。

第2輪任務，Andy抽了要用不同的動物叫聲回答問題；Dark就要做20下掌上壓，眾人去到一個很多「老友記」的公園讓Dark大顯身手，雖然於體藝就讀，不過Dark並非主修體育，做完掌上壓後立即腳軟。

眾人進入上山頂路段，年紀最輕的Dark墮後兼「求救」：「唔得呀，我要抖抖先……我有少少想嘔呀。」去到最後挑戰，Andy的任務到達終點前全程要講英文，Dark笑言：「你唔會再聽到佢講嘢㗎啦。」Dark則抽到不停講爛Gag或笑話給Vincy聽；Aiden要除去身上其中一件衣物，由於Aiden穿了兩件Tee，所以他立即爽快地脫掉其中1件tee。

眾人繼續行程，Dark立即發功：「我自從飲咗呢支嘢之後愈嚟愈矮，你知唔知點解？因為呢支粟米水簡稱係乜嘢？」Vincy說：「粟水（縮水）？」然後爆笑出來，Dark興奮大叫：「真係笑呀！」Vincy解釋：「其實我笑點係有啲低嘅。」Andy沿路見人就講英文，最後更想向3位女士介紹正在拍攝節目，但話口未完，女士們已表示：「No,Thank you.」慘食檸的Andy得到Vincy的安慰：「當你唔尷尬嘅時候，就冇人覺得尷尬。」

最後Vincy選上Dark是今集的優勝者，雖然中段Dark行到想嘔，但Vincy認為：「今集主題係『耐力』，睇佢個樣應該係堅持唔到，上到山中間仲要做掌上壓，呢個真係唔容易。」而最差是Andy，不過Vincy認為玩遊戲輸了才是贏家：「因為輸就有懲罰，你嘅Air Time就多咗啦。」懲罰就是要拿着榴槤跳舞，最後Andy選了Vincy的《荊棘海》作背景音樂，更將舞曲名為《荊棘槤》，十分惹笑。