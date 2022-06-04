尋人記II︱探下白泥村校昔日校友有「洋葱」

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，第六集探討「細路讀書」問題，現在很多小朋友求學兼要求分數，不少家長希望子女贏在起跑線，結果大人細路都辛苦。今集攝製隊鎖定1990年《新聞透視》採訪的下白泥村公立學校，尋到當年4位學生阿鳳、芬女、興兒及安仔，了解當年通山跑的他們，長大後的人生跑道。

下白泥村校雖然只有40人，設施簡陋兼教師人手不足，但學生開心，家長放心。通山跑的小朋友，還要「唧時間」落田幫忙種菜，眾人零怨言、常歡笑，功課拋諸腦後，時刻結伴同遊，這些都是村校孩童獨有的快樂回憶。

由於下白泥村校已於1997年荒廢，加上昔日受訪人數眾多，人物關係搞不清楚，攝製隊只能直闖下白泥村，帶着彩色舊照「大包圍」式尋人，期間更發現很多目標人物已搬走。幸好「希望在明天」，攝製隊「遊花園」期間，曉瑩一眼認出2013年採訪過的下白泥村民杜錫譽，熱心的杜生即時幫忙聯絡昔日新聞主角，不少網民對於曉瑩的好眼力及好記性更是讚不絕口。

兩星期後，攝製隊約了其中四位主角到下白泥村話當年，阿鳳、芬女、興兒更帶小朋友一起「回家」，場面溫馨。節目最感人環節，是村校主任陳本文在攝製隊安排下驚喜現身。陳主任除了一來便叫得出學生中文全名，更向眾人派發校章，令芬女等人大為感動，整個節目「洋葱」滿載，相當感人。